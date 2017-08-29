أعرب عميد عائلة الروضان روضان خالد الروضان عن بالغ تهانيه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحلول عيد الأضحى المبارك وأيامه المباركات، ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وجاء في نص التهنئة: «أيام مباركات تلك التي نعيش أجواءها وروحانياتها، ونقدم فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سموه بالخير العميم والرخاء المديد، وتقبل الدعاء بموفور الاستقرار والأمن للبلاد بحكمته وعدله. وكذلك نقدم أسمى التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين، ولشعب الكويت الغالي.

وإذ نؤكد على المعاني السامية المستلهمة من تلك المناسبة الجليلة التي تثمل درسا وعبرة لحكمة التضحية والفداء، وجعل ذكراها عيدا لأمة الإسلام العظيمة، وهي القيم السامية والنبيلة التي تمسك بها أهل الكويت وتوارثوها قولا وفعلا للحفاظ على تراب الوطن الغالي متمسكين بوحدة وطنية والتفاف شعبي حول قيادتهم الحكيمة، مستلهمين رؤاهم وأفكارهم الوطنية مما رسخته التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير لبناء كويت الحاضر والمستقبل بسواعد أبنائه الكويتيين، داعين المولى عز وجل أن نكون عونا لسموه في رقي وتقدم وطننا الغالي، وأن يديم علينا خير أمير وقائد لخير أمة».