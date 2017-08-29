قال رئـيـس قـسـم المتطوعين بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري: إن الجمعية تقوم بوضع اللمسات النهائية لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت، مؤكدا تواجد وفود الجمعية بالخارج للإشراف على شراء ومطابقة الأضاحي للشريعة الإسلامية، وكذلك الذبح والتوزيع، وتبلغ قيمة الاضحية داخل الكويت 62 دينارا للأسترالي و85 للخروف العربي شاملة الذبح والتغليف والتوزيع، كما أن هناك أسهم قيمة السهم 20 دينارا في الأبقار وغيرها.

وتابع: نحرص على اختيار الدول الأكثر احتياجا ونقوم بدراسة شاملة للمشروع وعدد المستفيدين ونبذل قصارى الجهود لوصول المساعدات للشريحة المستهدفة، فهناك الكثير من المسلمين للأسف الشديد في شتى دول العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء ومصابون بأمراض سوء تغذية، لذا فهذه الشريحة بالنسبة لنا لها الأولية في التنفيذ.

وأوضح الدوسري أن أهلنا اللاجئين السوريين لهم نصيب مميز من الأضاحي هذا العام، حيث سنقوم بتوزيع اللحوم عليهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعتمدة في دول اللجوء السوري، مضيفا: نحن ننوب عن الخيرين في تنفيذ مشاريعهم الخيرية ونتحمل في سبيل ذلك التعب والمشاق والأسفار الطويلة من أجل متابعة هذا الأعمال وتوثيقها وإرسالها للمحسنين.

وأشار إلى أن أهل اليمن كذلك لهم نصيب مميز من الأضاحي، حيث نقوم بإذن الله بتوزيع هذه الأضاحي في محافظة الحديدة وغيرها من الأماكن الأخرى التي تعمل بها الجمعية، وكذلك في دولة تشاد والهند وسيلان وكشمير وباكستان ومصر وتركيا والأردن والبانيا وكوسوفا وأندونسيا والسودان والبوسنة والفلبين والصومال وغيرها من دول العالم.

واختتم الدوسري تصريحه قائلا: إن النجاة الخيرية تسعى من هذا المشروع الموسمي إلى إدخال الفرحة وتقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين، وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم علاوة على أحياء سنة الأضحية التي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع وفرصة لنيل الأجر والمثوبة المترتبين على التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي خلال أيام العيد.

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