856 ..عدد المطلقين حسب سنوات الزواج في السنة الأولى

على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية ولا يجوز للزوج إخراجها

إذا أوصى الأب على أبنائه القُصّر قبل وفاته لزوجته أو لقريب تكون وصيته مقدمة على الهيئة العامة للقُصَّر

لابد من مراجعة إدارة التوثيقات الشرعية قبل إجراء الزواج في الخارج

يلزمه إثبات الطلاق والمراجعة في إدارة التوثيقات الشرعية حفظاً للحقوق

لا يجوز الزواج عن طريق مكاتب المحاماة إنما عن طريق المأذون الشرعي الموثق والمصرح له رسمياً

لا يجوز التلفظ بالطلاق ثلاثاً وتقع طلقة واحدة فقط

عقود زواج البدون والمصادقات 1416 خلال عام 2016

الولاية في الزواج تبدأ من البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.. والخال ليس له الحق في التزويج

«التوثيقات الشرعية» تطبق القانون وتحافظ على الشريعة كتبت: ليلى الشافعي

إدارة التوثيقات الشرعية التابعة لوزارة العدل تحمل على عاتقها رسالة سامية للعمل والحفاظ على ما جاء في الشريعة الاسلامية لإنارة دروب الحياة، حيث تقوم بتطبيق قانون الاحوال الشخصية الذي اشتمل على أحكام الزواج والطلاق وآثاره والوصايا والميراث والأوقاف.

وللتعرف على ما تقوم به الادارة حلّ مدير إدارة التوثيقات الشرعية في المحكمة الشرعية علي عبدالرحمن الحسينان ضيفا على «ألو الأنباء» للرد على استفسارات القراء حول فتاوى الزواج والطلاق والأحوال الشخصية، وقد صاحبه رئيس قسم الطلاق بإدارة التوثيقات الشرعية مسعود المطيري في لقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات تناول فيها الحسينان الرد على أسئلة الزواج والطلاق المتعددة، وقد ذكر المطيري بعض أسئلة الجمهور التي تحتاج الى توضيح، كما رد على كل ما يتعلق بالمواريث، وإلى التفاصيل:

متصلة: أختي مقبلة على الزواج وسافرت للدراسة، فهل لابد أن تقوم بالفحص الطبي قبل الزواج وهي خارج الكويت؟

٭ الحسينان: الفحص الطبي قبل الزواج ملزم وإن كانت النتيجة للفحص غير ملزمة، وهدف الفحص معرفة وجود بعض الامراض الوراثية والامراض المعدية، ولإعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الامراض للطرف الآخر أو الابناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام راغبي الزواج حتى تكون الاسرة سليمة صحيا.

وبالنسبة لأختك المقيمة في الخارج فعليها ان تتقدم بطلب إذن زواج في الخارج باسم مدير ادارة التوثيقات الشرعية ومن ثم إحالته الى الجهات المختصة لإعطائه الموافقة على إتمام عقد الزواج في الخارج ويكون الفحص الطبي باتفاق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة لتحديد مراكز صحية في الخارج لإجراء الفحص الطبي هناك.

وإذا ظهر الفحص الطبي غير آمن يكون الزواج حسب رغبة الزوجين بإقرارهما إلا في حالة واحدة اذا كانت الزوجة لم تبلغ سن الرشد فلا يحق لوليها تزويجها.

متصل: حضرت لإدارة التوثيقات لتزويج ابنتي ورفضت الادارة الزواج لأن عمرها 13 سنة فلماذا لم توافقوا وأنا أبوها ووليها وأريد أن أزوجها؟ أليس هذا تدخلا لا يجوز؟

٭ الحسينان: مادة 26 نظمت سن الزواج للزوجة وهو 15 سنة هجري أي 14.30 سنة ميلادي تقريبا، والزوج 17 سنة هجري أي 16.30 سنة ميلادي تقريبا.

ما شروط وكالة التزويج؟

٭ الحسينان: لابد من وكالة خاصة بالتزويج أو التطليق من أصحاب الشأن: الزوج أو الزوجة.

متصلة: تم عقد قراني على زوج يعمل في الأعمال الحرة فما العمل لتوثيق العقد؟

٭ الحسينان: يجب عليه تقديم كتاب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية يفيد بذلك وإحضار عقد الزواج المحرر من قبل المأذون وإثبات الزوج والزوجة.

متصل: أريد القيام بعمل وقف لمنزلي فما المطلوب؟

٭ الحسينان: تقدم طلب وقف مع ارفاق صورة البطاقة المدنية ووثيقة العقار الاصلية وحضور الواقف وشاهدين.

طلقة واحدة

متصلة: نسمع في كثير من المسلسلات والافلام الحلف بالطلاق ثلاثا مرة واحدة فهل يقع هذا الطلاق؟

٭ الحسينان: لا يصح التلفظ أكثر من مرة بالطلاق ولا تقع طلقة بائنة بينونة كبرى وإنما تعتبر طلقة واحدة فقط، وهذا ما نصت عليه المادة 109 من قانون الاحوال الشخصية.

متصل: قمت بتربية بنت ليست من صلبي ثم كبرت لسن الزواج فهل لي أن أزوجها خاصة اذا كنت لا أعلم من والدها؟

٭ الحسينان: نطلب كتابا من وزارة الشؤون أنها من دور الحضانة ويتم تزويجها من قبل القاضي.

لابد من أمرين

متصل: أنا «بدون» وأريد الزواج من امرأة سعودية الجنسية وتمت موافقة أهلها، فما الأوراق اللازمة ليتم الزواج؟

٭ الحسينان: لابد من أمرين، الاول اذن من السفارة السعودية وكتاب من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

متصلة: رفض وليي تزويجي لعدم الكفاءة، فهل يحق للولي ان يعضلني؟ وماذا أصنع اذا كان المتقدم لي ذا كفاءة في المهنة وفي الحياة الاجتماعية والصلاح في الدين؟

٭ الحسينان: في حال كان الزوج كفئا للزوجة والكفاءة هي صلاح الدين كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية في مادة رقم 35 لها ان ترفع دعوى عضل على وليها تطلب تزويجها منذ ذلك الشخص.

شهادة إثبات

متصلة: أنا امرأة مطلقة وسأتزوج بمطلق ايضا فما الأوراق اللازم تقديمها للمأذون؟

٭ الحسينان: يشترط تقديم إشهار طلاقها او شهادة بإثبات طلاقها صادرة من ادارة التوثيقات الشرعية، واذا كانت المطلقة كويتية او أجنبية صدر حكم بتطليقها بالكويت او من خارجها وجب تنفيذ الحكم لاستخراج شهادة الطلاق صادرة من ادارة التوثيقات الشرعية، وعليه ان يثبت في عقد الزواج البيانات التي اطلع عليها.

هل يجوز لأحد الزوجين ان يوكل غيره في الزواج بوكالة رسمية؟

٭ الحسينان: نعم يجوز بموجب وكالة رسمية خاصة تفوض له حق التزويج.

متصلة: متزوجة منذ 12 سنة وطلقني زوجي ولي ولدان وأصر ان أخرج من البيت وخرجت فعلا، فهل أعود لبيتي وأولادي أم زوجي له الحق في ذلك؟

٭ الحسينان: قال الله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) وعلى المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ان تقضي عدتها في بيت الزوجية كما تنص المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية ولها ان تخرج اذا تعرضت للإهانة او خطورة على حياتها او اي ظرف قاهر تذهب للبيت الذي يعينه لها القاضي، اما اذا خرجت الزوجة من بيتها بعد طلاق رجعي بدون مسوغ تعتبر ناشزا ولا تستحق نفقة العدة، ويستحب لها ان تتزين للزوج فربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة.

متصلة: طلقني زوجي بعد مشادة كلامية وانا حائض ولدي اطفال ثم ندم زوجي فهل يقع الطلاق؟

٭ الحسينان: طلاقك وأنت حائض يقع ولكنه محرم بالكتاب والسنة، والسنة لمن أراد ان يطلق زوجته ان يوقعه في طهر لم يمسها فيه او يطلقها حاملا قد استبان حملها.

متصل: انا كويتي اقيم خارج الكويت وأريد ان أتزوج فما المطلوب عمله؟

٭ الحسينان: يجب ان تقدم طلبا لإدارة التوثيقات الشرعية وترفق صورة جوازك وجواز الزوجة وموافقة ولي أمرها والصحيفة الجنائية وحالتها الاجتماعية وتقدم للجنة الزواج بالخارج وبعد مقابلة الزوج والموافقة تعود لسفارة الكويت للفحص الطبي هناك.

محسوبة عليك

متصل: طلقت زوجتي للمرة الثانية وانا مجبر من اجل ارضاء الوالدة، وبعد ان رضيت الوالدة أرجعتها رغم انني اشهد امام الله انها زوجتي طوال فترة طلاقها لتعلقي بها، فهل تحسب علي طلقة ثانية؟ وهل أستطيع إلغاءها من الكمبيوتر؟

٭ الحسينان: هذه الطلقة قمت بإثباتها في الادارة وهي محسوبة عليك طلقة ثانية، الآن لا يمكن محوها إلا بحكم قضائي.

ويسأل المتصل نفسه: هل أنا مجبر للذهاب لمحكمة حولي وهل يمكن ان اراجع في محكمة اخرى؟ وهل ممكن اراجعك في الرقعي؟

٭ انت مادمت تابعا لمحكمة حولي فلتذهب لها مادام عنوانك يتبع محافظة حولي.

طلاق الحامل

طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر التاسع ثم ولدت فهل يحق لي بعد الولادة ان اتزوج غيره؟

٭ نعم يجوز لأن انقضاء العدة في هذه الحالة بوضع الحمل.

لا بد من صفة رسمية

من له حق الاستعلام عن الزوج أو الزوجة في المحكمة وهل لإدارة التوثيقات الشرعية الحق في اعطاء معلومات؟ ومن له حق إصدار طلب الحالة الاجتماعية؟

٭ الحسينان: يمنع الاستعلام عن الحالة الاجتماعية الا لصاحب العلاقة او وكيل عنه ولو تبين ان هناك استعلاما من غير صاحب الشأن نفسه أو الوكيل بصفة رسمية يحال الأمر إلى الشؤون القانونية ويتخذ الاجراءات في شأنه.

تزوجت ولم يوثق زوجي العقد في المحكمة ما العمل؟

٭ الحسينان: يتم الاتصال بالمأذون الذي عقد العقد وتسلم العقد وادخاله في النظام الآلي.

متصلة: أبي يمتلك عقارا بالعراق ونحن عائلة كويتية تتكون من أم وأولاد وبنات وزوجة أب وقد أوصى والدي بأن يكون الميراث لجميع الأبناء دون زوجتيه أمي وزوجة أبي.. فهل يجوز اعطائهم من الميراث؟

٭ الحسينان: في حال الوصية لوارث او زادت عن الثلث تكون موقوفة باجازة الورثة بعد الوفاة، ففي هذه الحالة ان لم تجز الزوجتان تلك الوصية اعتبرت موقوفة وغير نافذة وهذا ما نصت عليه المادة 247.

كم يتقاضى المأذون؟

٭ الحسينان: عمل المأذونين تطوعي مجاني ولا يقاضى عليه أي مقابل.

متى يحل مؤخر الصداق؟

٭ الحسينان: اذا لم يحدد وقت لتسلم باقي المهر يتم بأقرب الأجلين الوفاة او الطلاق وقبل توزيع الميراث.

سائلة: توفي زوجي وأنا حامل فهل للجنين نصيب أم لا؟

٭ الحسينان: نعم يحسب ويذكر في حصر الوراثة الحمل المستكن ويحسب له القسام الشرعي اوفر النصيبين.

هل يتوقف عقد الزواج على موافقة الأم؟

٭ الحسينان: لا يتوقف توثيق عقد الزواج على موافقة الأم بل يصدق العقد ما دام مكتمل الأركان والشروط.

متصل يسأل: لي رغبة ان تدير زوجتي اموال اولادي بعد وفاتي فهل يصير؟

٭ الحسينان: الحل هو عمل وصية للأولاد القصر وأن تكون الأم هي الوصية بعد الوفاة، وفي هذه الحالة الأم مقدمة على الهيئة العامة لشؤون القصر.

متصلة: عندي خادمة فلبينية علمتها الاسلام واشهرت اسلامها في لجنة التعريف بالاسلام في منطقة الروضة فهل هناك اجراءات أخرى؟

٭ الحسينان: عليها مراجعة ادارة التوثيقات الشرعية مع شاهدين والتلفظ بالشهادتين امام موثق الادارة ثم اصدار شهادة اشهار اسلامها.

الطلاق المعلق

متصلة: دعوت الى حفلة زفاف صديقتي ورفض زوجي ان اذهب وأقسم لو ذهبت فانت طالق، ولكن ذهبت فهل يقع الطلاق؟

٭ الحسينان: الطلاق المعلق على فعل لا يقع ويشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

متصلة: عاشرت زوجتي المطلقة في عدتها بعد طلاق رجعي بنية المراجعة فهل يشترط علي التلفظ بالمراجعة وهل تقع المراجعة؟

٭ الحسينان: يمكن الرجوع بالقول او الفعل اثناء الطلقة الرجعية وينص قانون 149 على ان للزوج ان يراجع زوجته بالقول او الفعل.

متصل: لظروف ما تزوجت عرفيا فكيف اجعل زواجي رسميا؟

٭ الحسينان: الزواج الصحيح هو ما توافرت اركانه وشروطه من وجود الولي والزوج والمهر والايجاب والقبول والشهادة على الزواج ويكون تام الاركان ويرجع اثباته رسميا عن طريق القضاء، ولا يحق القيام بعقد الزواج الا عن طريق المأذون الشرعي الموثق والمصرح له رسميا ولا يجوز الزواج عن طريق مكاتب المحاماة ويرجع اثبات الزواج العرفي بدعوى قضائية.

متصلة: تزوجت في شهر رمضان الماضي وسمعت ان هناك شهورا يحرم فيها الزواج منها رمضان، فهل زواجي باطل؟وهل اعيد عقد الزواج مرة اخرى؟

٭ الحسينان: يجوز الزواج في رمضان وفي بقية الشهور وزواجك صحيح.

متصلة: سمعت ان عدة المطلقة هي ثلاثة اشهر وعشرة ايام أي 100 يوم، فهل هذا صحيح؟

٭ الحسينان: لا توجد عدة للمطقة ثلاثة اشهر وعشرة ايام وانما يحسب حال الزوجة، فالاصل ثلاث حيضات في مدة لا تقل عن ستين يوما ان كانت من ذوات الحيض وان كانت آيسة فثلاثة شهور وان كانت حاملا حتى تضع طبقا للمواد 155 إلى المادة ١٦٠.

متصل: انا عسكري في الجيش واريد الزواج فهل ضروري الحصول على الاذن؟

٭ الحسينان: نعم يشترط الاذن اذا كان عسكريا سواء في الجيش او الحرس الوطني.

متصل: أريد ان اعمل وصية بأكثر من الثلث، الربع مثلا فهل هذا يجوز؟

٭ الحسينان: الوصية في حدود الثلث كأقصى حد، فان زاد الموصي عن الثلث تكون الوصية موقوفة على اجازة الورثة بعد الوفاة.

متصلة: يشاع ان نسبة الطلاق في الكويت وصلت إلى 50% تقريبا فهل هذا صحيح؟

٭ الحسينان: ليس بصحيح ما يشاع والنسبة الحقيقية للطلاق لا تتجاوز 9.72% وتحسب هذه النسبة وفقا لعدد الكويتيين المطلقين في اول سنة زواج (856) على عدد الكويتيين المتزوجين خلال عام 2016 (8800) فتكون النسبة 9.72%، وأن سبب الخطأ في ارتفاع نسبة الطلاق المزعومة يعود الى احتساب عدد جميع المطلقين في عام 2016 على عدد المتزوجين في نفس العام مع العلم بأن المطلقين في هذا العام يكون قد مضى على زواجهم اكثر من سنة وتصل احيانا الى 20 سنة، ويكون اجمالي عدد المطلقين في هذه السنوات 4386 فلا يصح احتساب نسبة الطلاق مع المتزوجين خلال عام واحد.

متصلة: هل يمكن ان أزوج نفسي من دون ولي وأنا بالغة؟

٭ الحسينان: لا يحق للبكر ولا الثيب ولا من بلغت سن 24 مباشرة عقد الزواج كما نصت المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية.

متصل: أنا كويتي وأريد الزواج بغير كويتية فما المطلوب؟

٭ الحسينان: إذا كانت مسلمة نطلب حضور وليها ولو غير مسلمة يكون الزواج بموافقة القاضي، وهناك جوانب قانونية أخرى، ويطلب من المطلقة او الارملة شهادة اثبات حالتها الاجتماعية سواء طلاق او وفاة الزوج.

عقد جديد

متصلة: طلبت من زوجي الطلاق وقال لي انت حرة وأنت طالق وغادرت المنزل الى بيت اهلي وانا حامل والآن يقول لي بعد ان انجبت ابنتي انني مازلت زوجته فهل يجب ان نتزوج بعقد جديد لأن لدينا رغبة في العودة لبعض؟

٭ الحسينان: ما دمت قد انجبت فانتهت العدة بوضع الحمل ويجب في حالة رغبتكما في العودة يكون ذلك عن طريق عقد جديد ومهر جديد ما دامت الطلقة رجعية آلى إلى بائنة بانقضاء عدتها شرعا بوضع الحمل.

نفس المتصلة سؤال آخر: هل يتم توثيق التنازل عن حضانة الأطفال في حال المخالعة واشتراط الزوج بالتنازل عن الأولاد؟

٭ الحسينان: لا يوثق التنازل.

متصل: أنوي الزواج وأنا كويتي الجنسية ما اجراءات عقد الزواج؟

٭ الحسينان: يحضر صاحب الشأن مصطحبا البطاقة المدنية للزوجين والولي وذلك لإعطائه كتابا للفحص الطبي قبل الزواج وبعد الانتهاء منه وظهور نتيجة الفحص يتوجه الى مأذون شرعي تابع لإدارة التوثيقات الشرعية لعقد القران وبعد ذلك يحضر الزوج ومعه النسخ الأصلية الى الإدارة للتصديق على الزواج.

زواج «البدون»

متصل: ما الإجراءات اللازمة لزواج «البدون»؟

٭ الحسينان: تقوم الإدارة بمخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لبيان الاسم والجنسية عملا بقرار مجلس الوزراء عام 2011 الذي يلزمنا بعدم اجراء اي معاملة دون الرجوع للجهاز المركزي.

متصل: أنا متزوج منذ اكثر من 40 عاما ولي اولاد والحمد لله وذهبت الى احدى الجهات الرسمية وطلب مني عقد الزواج ولا يوجد لدي عقد فما العمل؟

٭ الحسينان: عليك احضار شهادة الميلاد لأكبر مولود مع حضور الزوجين وشاهدين.

متصلة: زوجي دائما يحلف بالطلاق ولا ينفذ اليمين ويقول لي انه كان غضبان ومتعصبا ثم يعود ويكرر حلفانه بالطلاق فهل يقع؟

٭ الحسينان: لا بد لزوجك ان يبتعد عن التلفظ بالطلاق فلو زاد عن ثلاث مرات دخل في المحظور وعليه مراجعة قسم الطلاق بإدارة التوثيقات الشرعية مع زوجته للاستفسار منهما بالتفصيل عن حالاته وقصده وقت تلفظه بالطلاق لمعرفة صحة وقوعه من عدمه ثم اثبات عدد الطلقات والمراجعة عملا بالمادة 102 يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مختار واعي لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.

إلغاء الوقف

متصلة: أمي أوقفت بيتا وتوفيت وليس لدينا سكن عندما كبرنا هل من حقي إلغاء الوقف؟

٭ الحسينان: لا، ليس من حقك إلغاء الوقف وإنما يرجع ذلك إلى القضاء.

متصلة: والدي متوفى وتقدم لي إنسان مناسب وليس لي إخوة وأريد ان اوكل خالي في الزواج فهل يجوز؟

٭ الحسينان: الولي في الزواج حسب ترتيب الارث بالتعصيب وهم الابناء وأبناء الابن ثم الأبوة: الأب ثم الجد للأب ثم الإخوة الاشقاء ثم الإخوة لأب ثم الأعمام وفي حالة وفاة الولي الاقرب تنتقل الولاية لمن يليه اما الخال فليس له الحق في التزويج.

الحكم الأصلي

متصلة: طلقني زوجي ورفعت دعوى للضرر وحصلت على حكم نهائي ثم ذهبت للتوثيقات الشرعية لإصدار شهادة اعلام رسمي بحالتي الاجتماعية فتبين لي انني مازلت على ذمة زوجي فماذا أفعل؟

٭ الحسينان: يجب عليه اولا تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة وذلك بإصدار شهادة طلاق بموجب احضار الحكم الاصلي النهائي بحضور صاحبة العلاقة او الوكيل عنها.

طلاق «الواتساب»

يذكر لنا رئيس قسم الطلاق بإدارة التوثيقات الشرعية مسعود المطيري إحدى الطرائف التي راجعته، وكان السؤال كالتالي:

متصلة تسأل: ارسل لي زوجي رسالة يقول لي انتي طالق اثر مشادة بيننا، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

٭ في هذه الحالة يجب ان نستفسر من الزوج عن هذه الرسالة هل هو من ارسلها وهل هو قاصد للطلاق؟ ام انه قصد امرا آخر وكتب ذلك بالخطأ؟ وذلك لأن الطلاق يقع باللفظ الصريح ولا يقع بالكتابة الا بالنية.

قلت في السؤال السابق انكم تريدون ان تتأكدوا ان الزوج هو من ارسل رسالة الطلاق، فهل ممكن ان يكون المرسل شخصا آخر غير الزوج؟

٭ نعم ممكن ان يكون شخصا آخر ارسل الرسالة من هاتف الزوج لزوجته، لذلك يجب علينا التأكد من هذا الامر بسؤال الزوج نفسه، وقد حدثت حالة في احدى المرات ان الزوجة الاولى اخذت هاتف زوجها وارسلت رسالة لزوجته الثانية بأنها طالق وهو لا يعلم، وهذا طلاق غير واقع، لذلك يجب علينا التأكد دائما من النية وقصد الزوج من عدمه.

عمل إدارة التوثيقات الشرعية

وفق التنظيم الاخير للقرار الوزاري رقم 142/2002: يختص القاضي بتوثيق كل من: اشهادات الوقف والعدول عنه والتغيير في مصارفه، والاعلامات الرسمية بالوصايا والعدول عنه، تحقيق الوفاة والوراثة، اصدار كشف ذري، عقود الزواج التي يكون القاضي بها ولي من لا ولي له، اثبات عقود الزواج بموجب شهادة ميلاد اكبر الابناء، توثيق التعديلات والاضافة على المحررات المبينة سابقا وبناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون.

ويختص المأذون المفوض بتوثيق عقود الزواج والمصادقة عليها، كما يختص الموثقون بتوثيق كل من: تقسيم التركات، اشهادات الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك، اثبات عقود الزواج الصادرة بشأنها احكام او وثائق صادرة من الخارج مستوفاة للشروط، توثيق التعديلات على المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا للقانون، اشهار الاسلام، اعلام الزواج من الخارج، شهادات خلو الزوجية واستمرارية للزواج، والاشهادات الاخرى التي تختص بها الادارة وفقا لاحكام القوانين واللوائح.

اختصاصات الطلاق

يقول مسعود المطيري: بموجب القرار الوزاري رقم 142/2002 والصادر بتاريخ 3/8/2002، اختص قسم الطلاق بإدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بتحرير جميع شهادات الطلاق والمخالعة وكذلك اثبات الطلاق الحاصل بتاريخ سابق، وايضا المخالعة بموجب حكم المحكمة او بحضور اصحاب الشأن وشهادة الشهود او استنادا الى عقود الطلاق الاسلامية الصادرة من الخارج، وكذلك اصدار اشهادات الرجعة واثبات المراجعة بحضور الطرفين او بموجب حكم المحكمة، وايضا تنفيذ الاحكام الخاصة بفسخ عقود الطلاق وما الى ذلك لجميع المسلمين من الكويتيين او المقيمين، كما يقوم القسم بتوضيح الحقوق والواجبات لكل طرف في الطلاق من ناحية شرعية وقانونية وما يترتب على ذلك في جميع انواع الطلاق.