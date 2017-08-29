قالت شركة طيران الجزيرة في بيان صحافي اصدرته امس إن رحلة طيران الجزيرة رقم J9 787 من من طراز إيرباص A320 العائدة من الرياض إلى الكويت شهدت عارضة احتكاك جسم غريب بأحد محركات الطائرة، وهبطت الطائرة وفقا للإجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.



وبعد وقوع الاحتكاك، واصلت جميع أنظمة الطائرة العمل بشكل طبيعي بمتابعة من طاقم القيادة، وقد هبطت الطائرة ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة كما هو معتاد، وتم فحص الطائرة فور هبوطها وملاحظة الضرر على أحد محركيها (المحرك رقم 2) وجار خضوعها للإصلاحات اللازمة. وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل «طيران الجزيرة» للنظر فيما حدث.

وتواصلت «طيران الجزيرة» رسميا مع الإدارة العامة للطيران المدني لدعم ومساندة التحقيقات وتحديد الظروف الجوية والأرضية التي أدت إلى وقوع هذه العارضة.

ان أمن وسلامة ركاب وطاقم عمل طيران الجزيرة هما أولوية في جميع الأوقات.