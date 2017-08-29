عادل الشنان

صرفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 68 مليونا و625 ألف دينار لبند بدل الإيجار استفاد منها 115 ألفا و372 مواطنا منذ أبريل وحتى يوليو الماضي.

وبينت الإحصائيات وجود 3215 حالة جديدة مسجلة لدى المؤسسة في ذات الفترة في حين بلغ إجمالي الحالات المسجلة عن العام الماضي 12 ألفا و223 مواطنا. ودللت على انخفاض في أعداد المستفيدين عن العام الماضي، حيث بلغ الإجمالي في تلك الفترة 116 ألفا و107 مواطنين صرف لهم مبلغ 210 ملايين و566 ألف دينار. وأضافت إلى أنها فتحت في يوليو الماضي 614 طلبا جديدا إلى جانب إيقاف الصرف لـ 798 حالة أخرى أصبحت غير مستحقة لذلك.