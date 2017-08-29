النيباري: أكثر من 1400 طالب انخرطوا في البرنامج التطوعي خلال 17 عاماً

محمد راتب

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الحكومة تدعم بشكل مطلق البرامج التطوعية التي تقوم على أساسي مؤسسي بالتنسيق والتواصل مع المؤسسات المختلفة، مشيرا إلى أن المركز العلمي استطاع خلال الفترة السابقة تطوير الكثير من البرامج، وهو الآن بإدارة شبابية من م.رنا النيباري التي نثق بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة في إحداث تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له على هامش الحفل الختامي الذي نظمه المركز العلمي لتكريم المشاركين في البرنامج التطوعي الصيفي برعايته وحضور مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين وأعضاء المركز وأولياء الأمور والمتطوعين، حيث أثنى الروضان على الجهود المبذولة من قبل الإدارة والقائمين على المركز والرعاة وأهالي المتطوعين الذي حثوا أبناءهم على التطوع في المركز العلمي، معربا عن أمله في رؤية الشباب المتطوع ينخرط وينسجم مع المراكز الاخرى ويؤدي الأعمال على أتم وجه.

وذكر ان إدارة المركز العلمي عودتنا كل عام على ان تقدم للكويت ما بين 150 و200 متطوع يعملون في أقسامه المختلفة، وهذا يدل على أن الشعب الكويتي قادر على العمل والتطوع متى توافر له المكان المناسب، موضحا أن العمل التطوعي من صفات الشخصية الكويتية وتكوينها، ولذلك نجد ابناء الوطن ينخرطون في الأعمال التطوعية والخيرية.

وبدورها، قالت مدير المركز العلمي م.رنا النيباري إنه وبعد أسابيع من الصبر وتحمل المسؤولية والعمل الجاد في أقسام المركز العلمي المختلفة تم اختتام البرنامج التطوعي بنتائج مميزة حققها المشاركون فيه، حيث حصل كل منهم على مهارات ومعلومات متعددة إلى جانب اكتسابهم الثقة بالنفس والتعامل مع الآخرين بكل اقتدار.

وأشارت إلى أنه وللعام السابع عشر على التوالي يقيم المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم برنامج التطوع الصيفي لابنائنا في الكويت، وقد قمنا في المركز العلمي بتطوير هذا البرنامج لإيماننا بالعمل التطوعي وأهمية صقل مهارات الشباب ومواهبهم، تطبيقا وتنفيذا للرسالة التي حملها المركز، والتي تقوم على العلم وأهميته وتزويد ابنائنا بأدواته ومهاراته المتنوعة، وان البرنامج التطوعي حقق نجاحا كبيرا وتوسع عاما بعد عام، وقد شارك فيه منذ بداية انطلاقته وحتى اليوم اكثر من 1400 طالب وطالبة اثبتوا خلاله قدرة المواطن على البذل والعطاء والتطوع، واكتساب المهارات المختلفة التي ستعزز من قدراته مستقبلا على العمل في مختلف المجالات.

وخلال الحفل القت الطالبة مراحب العازمي كلمة نيابة عن المتطوعين قالت فيها: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فباسمي وباسم اخواني المتطوعين أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة المركز العلمي ولكل القائمين والمسؤولين عن البرنامج التطوعي ولكل من اشرف علينا.