الخراز: لا يصح أن نتعامل مع الدين بآلية مادية بعيداً عن روح الدين الصحيح

الشطي: يجب ألا نمنع شعيرة حثّ الإسلام على التسابق إليها لما فيها من ثواب كبير

العنزي: التسجيل كلام مخزون ليس له معنى العبادة واحتساب الأجر ليلى الشافعي

ردا على من يدعي ان وظيفة المؤذن لا حاجة لها وان من الافضل اذاعة مركزية تتبع الاوقاف واذان مسجل يعمل حسب التوقيت لكل منطقة، اكد عدد من الدعاة ان الاذان عن طريق هذه الآلة مرفوض وانه عبادة وشعيرة حث الاسلام على التسابق اليها، وانه لا يصح التعامل مع الدين بآلية مادية بحتة.

لا يجوز

من مكة المكرمة، يقول الشيخ خالد الخراز: لا أرى ذلك صوابا بل فيه تعطيل لشعيرة من شعائر الاسلام وهي الاذان، كما انه يغلق منفذا من منافذ الرحمة، ويقتل الكفاءات ويحرم الناس من فضائل الاذان، والمؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة، ويشهد للمؤذن كل من سمعه، فهل نتوقع ان تختفي تلك الاعناق الطويلة يوم القيامة؟!

وأكد الخراز ان اقامة الشعائر بطريقة حية فيها من تربية الناس على احترام الشعائر واقامتها واشعار الناس بالحافز الذاتي، فلا نتعامل مع الدين بآلية مادية وروتين مادي يرتبط بأزرار كهربائية وموجات اثيرية وتصبح الامور بعيدة عن روح الدين الصحيح.

واضاف: انني الآن احدثكم من اطهر مكان واستمع لصوت مؤذن المسجد الحرام الذي يشارك الامام في اداء الصلاة، فهل سينوب المسجل عن الامام اذا غاب؟!

وطالب الخراز بانتقاء اصوات المؤذنين لتكون اصواتا ندية جميلة بدلا من إلغاء الأذان.

الأذان عبادة

بدوره، د.بسام الشطي رفض بشدة توحيد الأذان وقال: ان توحيد الأذان يمنع الكثير من المسلمين من ثواب هذه الشعيرة فقد حث الشرع على التسابق الى الأذان، فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». وعند توحيد الأذان نكون قد منعنا فضلا من الله تعالى لكثير من المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» فهل يجوز لنا أن نحصر هذا الفضل في شخص واحد عن طريق آلة أم نترك الأمر للمسلمين حتى يتسابقوا لنيل هذا الفضل من الله تعالى.

وأضاف ان في ذلك تدخلا في الوقت وسلبا لصلاحية الإمام وتغيير لنمط المصلين فلا نفع للآلة المسجلة لأن الأذان عبادة قال صلى الله عليه وسلم : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين.

وأشار د.الشطي الى ان تسجيل الأذان وتوحيده في كل المساجد يدعو إلى التكاسل عن الذهاب مبكرا الى المساجد وما في الذهاب المبكر من فضل كبير عند الله تعالى كما ان الصوت الواحد في الاذان حتى ولو كان صوتا نديا يفقد الاذان حيويته فإن سماع الصوت الحي غير سماع صوت التسجيل وأن النفوس البشرية لها مداخل متنوعة للتأثير فلكل مؤذن طريقته التي تزيد الاذان حلاوة وجمالا فيدخل صوت المؤذن قلوب البعض دون الآخرين مع المحافظة على نداوة صوت المؤذن وأن يكون محببا للناس في الاذان غير منفر.

وأوضح ان الاذان عن طريق المسجل ليس اذانا حقيقيا وإنما هو صوت مسجل والاذان توارثه المسلمون من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة الى الآن ومستمر العمل بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد وإن تعددت المساجد في البلد الواحد، اما توحيد الاذان عن طريق آلة تعمل حسب التوقيت لكل منطقة فلا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الاذان المشروع.

كلام مخزون

ويقول د.سعد العنزي: اعتـــقد ان المشكـكــون والمرجفون والمتسلقون داخل الفكر المعادي للإسلام من ابناء وطني يحاولون ويجهدون في التشكيك حينا والتشويه حينا آخر في بعض فروض او سنن الاسلام وأحكامه وهذا ديدنهم منذ زمن بعيد ولكن هيهات لهم ذلك.

القول ان وظيفة المؤذن ليس لها داع ويمكن استـبدالها بإذاعة مركزية كلام خطير وبعيد عن الاسلام لأن الاذان عبادة ويحتاج الى نية، والتسجيل هو كلام مخزون ليس له معنى العبادة في احتساب الاجر كما هو الحال للمؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم «انما الأعمال بالنيات...» فلابد من إقامة الاذان عند الصلاة ويفضل من خلال المكبرات ليستمع اليه العدد الاكبر من المسلمين ولا يجزئ التسجيل في هذا الصدد.