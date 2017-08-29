استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه ظهر أمس، قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية العميد الركن ابو المنصور، بمناسبة تسلم مهام عمله، حيث رحب الفريق الركن محمد الخضر بالضيف وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام منصبة الجديد، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ومدير مكتب شؤون رئيس الأركان العميد الركن بحري نعمان الراشد.