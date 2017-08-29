الأنصاري: الخدمة تعتبر انطلاقة جديدة ومتطورة في قطاع العمل الخيري محلياً وإقليمياً

الغنيم: الاتفاقية من شأنها تحقيق أكبر استفادة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت أعلن البنك الكويتي للطعام، الصرح الخيري الأول بالمنطقة عن إطلاق خدمة إيداع التبرعات النقدية عبر أجهزة تحصيل إلكتروني ذاتي بالتعاون مع شركة شبكة الخدمات الآلية e net، وذلك لأول مرة بالكويت حيث ستتيح الخدمة تحصيل التبرعات الخيرية من المتبرعين عبر أجهزة إلكترونية جديدة.

وجرى توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مدينة الكويت بين نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شبكة الخدمات الآلية صباح الغنيم، وشهد توقيع الاتفاقية عدد من القيادات الوسطى والمتخصصين في بنك الطعام، وشركة الخدمات الآلية.وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري قائلا: ان البنك حصل على موافقة الجهات الحكومية المختصة لتدشين الخدمة الجديدة منها وزارة الشؤون الاجتماعية التي رحبت بمثل هذه الخدمات الخيرية المتطورة. وأضاف الأنصاري أن الخدمة الجديدة تتمثل في إيداع مبالغ المتبرعين نقديا في أجهزة تحصيل إلكتروني تسمح للمتبرع بإيداع نحو 50 ورقة نقدية دفعة واحدة من مختلف فئات العملة الورقية الكويتية، لتمثل هذه الخدمة انطلاقة جديدة ومتطورة في قطاع العمل الخيري محليا وإقليميا.وذكر أن خدمة التحصيل الإلكتروني محصنة من أي اختراقات إلكترونية نظرا للبرمجيات وأساليب المراقبة الحديثة المزودة بها التي تواكب آخر التطورات العالمية، وبالتالي يصعب اختراقها، حيث زودت شركة شبكة الخدمات الآلية الأجهزة بأنظمة مراقبة آلية للأجهزة وصناديق النقد بغرض تغطية جميع العمليات التي تجرى عليها. وأشار إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر الوقت والجهد على المتبرعين في عملية إيداع أموالهم سواء كانت تتعلق بالزكاة أو الصدقات، حيث ستكون عملية الإيداع سهلة وتناسب مختلف الأعمار من شباب وكبار السن. وأوضح أن الخدمة ستسمح بتوفير الأموال اللازمة للأسرة المتعففة والمحتاجين في وقت قصير، حيث ستستفيد منها مئات الأسر المتعففة نظرا لسهولة توصيلها إليهم أينما كانوا من خلال فريق واللجان العاملة ببنك الكويتي للطعام، ولا سيما أن الخدمة تأتي في إطار خطط التطوير التي يقوم بها البنك للارتقاء بالعمل الخيري، وذلك استنادا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة تواصل الجهود في العمل الخيري والإنساني بالكويت. وأكد الأنصاري أن البنك يستهدف أن يصبح من أوائل الجهات التي تخدم الإنسانية محليا وإقليميا وعالميا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمتعففين داخل الكويت، ومن هذا المنطلق قام البنك بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة شبكة الخدمات الآلية التي تعتبر من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني. وأشار إلى أن بنك الطعام سيقوم بتوجيه التبرعات كعادته إلى الأسر المتعففة ضمن الجدول الزمني الموضوع داخل البنك سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري بهدف تغطية مختلف مناطق الكويت لتلبية احتياجات جميع شرائح الأسر المتعففة.

ولدى البنك الكويتي للطعام خريطة موسعة عن أماكن تواجد الأسر المتعففة بالكويت ما يسهل عليه مخاطبتهم بشكل سريع وتوجيه شتى سبل الرعاية بشكل يومي لمختلف شرائح الأسر المتعففة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شبكة الخدمات الآلية صباح الغنيم ان هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق استفادة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك من خلال توفير أجهزة إيداع نقدية للتبرعات الخيرية تتميز بسهولة التعامل معها من جهة وتغطيها أنظمة رقابة آلية متطورة وفق احدث المعايير العالمية. وعبر الغنيم عن سعادته للثقة التي منحها بنك الطعام لشركة شبكة الخدمات الآلية من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص. وأضاف، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه العمل الخيري بالكويت وخصوصا اتجاه الأسر المتعففة. ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org.