اعلن فريق الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة عن اطلاق فعاليات مبادرة «ملتقى البديل الاستراتيجي والصناعات التحويلية» بشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في 22 اكتوبر المقبل.



وبهذه المناسبة أكد الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج حرص الوزارة على الدفع بالمبادرات الهادفة التي تساهم في تنمية المجتمع وتطويره. وقال العرفج في تصريح صحافي ان ملتقى «البديل الاستراتيجي والصناعات التحويلية» يطرح روافد قوية للاقتصاد، من خلال استعراض رؤى وأفكار خبراء ومختصين بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في مجال الصناعات البتروكيماوية، لافتا إلى أهمية الصناعات البتروكيماوية في تنمية الاقتصاد الوطني.



من جانبها أكدت رئيس فريق الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة غدير الصقعبي أن «ملتقى البديل الاستراتيجي والصناعات التحويلية» ينظمه فريق الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة تحت رعاية مؤسسة البترول الكويتية وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، موضحة أنه حدث كبير لأول مرة يقام على أرض الكويت على مدى يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر المقبل في قاعة الجوهرة بفندق الكراون بلازا، مثمنة جهود الرعاة والداعمين الذين حرصوا على دعم الملتقى.