أطلقت الهيئة العامة للشباب الكويتية مجلتها الإلكترونية الأسبوعية «الشبكة الإخبارية الشبابية» «Y N N» ذات الطابع العصري، والتي تعنى بتغطية فعاليات وأنشطة ومبادرات الشباب الكويتيين.

وقال نائب المشرف العام على المجلة د.فواز العجمي في تصريح صحافي أمس بمناسبة إطلاق عدة أعداد تجريبية إن المجلة تعنى أيضا بتسليط الضوء على إنجازات الشباب الكويتيين وتميزهم وتألقهم في مختلف المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وستتابع كذلك آخر مستجدات العمل الشبابي في الدول العربية والعالم وإيصال رسائل الشباب وقضاياهم لكل جهات الدولة ذات الصلة بالعمل الشبابي. وأوضح العجمي أن المجلة التي يرأس فريق عملها المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري سيقوم عليها طاقم شبابي متميز ومتخصص في مجالات التحرير والتصوير والإخراج، مؤكدا الحرص على تقديم ما يليق بالشباب الكويتيين ويظهر أعمالهم وإنجازاتهم بالشكل المناسب.

من جانبها، قالت عضوة فريق العمل حنان دشتي في تصريح مماثل: إن المجلة ستشمل عددا من الأبواب المهمة منها الأخبار المحلية الشبابية واخبار طلبة الكويت داخليا وخارجيا كما سيخصص باب للمقالات الشبابية والابداعات الأدبية والثقافية وآخر لأخبار رواد الأعمال ولن تغفل المجلة كذلك أخبار وإنجازات الشباب من ذوي الإعاقة.