فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال أن الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية إعفاء نحو 140 موظفا وقياديا ممن يعملون في قطاعات وإدارات فنية من البصمة الإلزامية المزمع تطبيقها أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الوزارة كشفت لديوان الخدمة أن هؤلاء الموظفين من الصعب تطبيق البصمة عليهم بسبب طبيعة أعمالهم والتي تتعارض مع البصمة، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل في عملية التبصيم.

وقال: إن الوزارة بانتظار رد الديوان بخصوص هذا الأمر قبل الموعد المحدد لتطبيق البصمة الإلزامي.

وأشار الى أن الوزارة أرسلت كشوفا بأسماء الموظفين المتوقع إعفاؤهم من البصمة إلى ديوان الخدمة لاعتمادها بشكل نهائي، موضحا أن الديوان لم يبتّ في الموضوع حتى الآن.