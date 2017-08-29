مريم بندق

يلتئم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم بدلا من الموعد الاعتيادي أمس.

هذا، وأكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح يمارس عمله وفق القانون واللوائح ولم يعتمد اي تعيينات استثنائية للوافدين.

وشددت المصادر على ان التعيينات تتم وفق قانون الخدمة المدنية الذي يمنح الأولوية للكويتيين والأفضلية لأبناء الكويتيات ويليهما الوافدون وفق قرار مجلس الوزراء الذي استبق ما يثار الآن عن تعيينات الوافدين واعتمد في يناير الماضي تعديلا على قانون الخدمة المدنية الذي يعطي الأولوية في التعيين للكويتيين وأعطى الأفضلية لتعيين أبناء الكويتيات بدلا من تعيين الوافدين التي جعلها في المرتبة الثالثة.

وقالت المصادر: تأتي الاستعانة بالوافدين في حالة واحدة فقط وهي ان يكون من أصحاب المؤهلات التخصصية ذات الخبرات النوعية التي تصل الى

10 سنوات حدا أدنى.

وكشفت المصادر أن الاستعانة بالوافدين خلال عام 2017 المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية رسميا بلغت 77 حالة من حملة المؤهلات والخبرات التي بلغت حدها الأدنى 10 سنوات الى جانب المؤذنين والسائقين.

وأضافت المصادر: الى جانب ان الاستعانة بـ 713 وافدا من الأطباء والمعلمين والممرضين تمت مباشرة عن طريق الجهات المعنية بموجب اللوائح المعمول بها.

من جهة اخرى، اكدت المصادر ان ميزانية أجهزة البصمة في مدارس وزارة التربية قيد الاعداد والتنفيذ.