أعلنت رابطة الأدباء الكويتيين اختيار وزارة الثقافة الأردنية قصة الأديبة الكويتية الشابة هبة مندني «مدينة الغيوم» لإعادة طباعتها ضمن إصدارات مكتبة الأسرة الأردنية التابعة لها.

وقال الأمين العام للرابطة طلال الرميضي في تصريح صحافي امس ان هذا الاختيار يعتبر إنجازا كبيرا يضاف إلى الإنجازات الشبابية الكويتية المتنوعة ويؤكد التميز الكويتي في المجال الأدبي.

وأعرب الرميضي عن الفخر بهذا الإنجاز حيث تتميز مكتبة الأسرة الأردنية بدقة اختياراتها خصوصا فيما يتعلق بالطفل والناشئة، لافتا إلى أنه ستتم طباعة القصة قريبا وتوزيعها على المدارس الأردنية وأندية الأطفال.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يحقق فيها شباب الكويت مثل هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الأديبة الكويتية الشابة منيرة العيدان استطاعت العام الماضي أيضا أن تحظى باهتمام مكتبة الأسرة الأردنية واختارت قصتها «نورة وأحذيتها السحرية» لإعادة طباعتها.

وذكر أن «مدينة الغيوم» تحكي قصة «مزنة» التي تحلم بالنزول إلى سطح الأرض فتستعين بالرياح لتحقيق حلمها وكانت قد فازت بالمركز الأول في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الـ 31 عن فئة أدب الطفل.

وبين أن الكاتبة مندني فازت أيضا بجوائز خليجية أخرى كثيرة في مجال أدب الطفل ولديها العديد من القصص المطبوعة منها «حلم الآنسة دعسوقة» و«الزهرة الأجمل»، إضافة إلى رواياتها للكبار منها «أحلى أيامي» و«بعض الحنان» و«يكفي.. لا أريد سماع المزيد».

وأعرب الرميضي عن الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مثمنا مبادرة وزارة الثقافة الأردنية ومكتبة الأسرة ومدها يد التعاون مع أدباء الكويت.

وشدد على أهمية دور المملكة الثقافي في الوطن العربي، مؤكدا استعداد رابطة الأدباء الكويتيين لتكثيف هذا التعاون بما فيه الخير لأدباء البلدين الشقيقين خصوصا والأدباء العرب عموما.