قالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منال الحمدان ان إدارة التنمية الأسرية حرصت على تفعيل برامجها وأنشطتها خلال فصل الصيف ولهذا قامت بالعديد من الأنشطة التي تخص الأسرة والطفل تحت شعار «صيفنا أحلى مع إدارة التنمية الأسرية» والتي من بينها ورشة بعنوان «أسماء الله الحسنى» بالتعاون مع إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف.

وأضافت الحمدان في تصريح صحافي ان هذه الأنشطة التي تقيمها إدارة التنمية الأسرية خلال فصل الصيف أصبحت مهمة جدا لأنها تحظى بقبول واستحسان الجميع، والدليل على ذلك الحضور اللافت الذي نلتقيه في كل نشاط تقيمه الإدارة خاصة أننا في فصل الصيف ونشهد هذا الحضور اللافت.

وأشارت الحمدان إلى أن إدارة التنمية الأسرية حريصة على توفير أجواء المرح والفائدة في آن واحد فلهذا تضع البرامج المسلية ذات الطابع التوعوي والتثقيفي الذي يعود بالنفع والفائدة، فمع المرح الذي نوفره للأسرة والطفل نوفر المعلومة القيمة.

وشكرت إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تفاعلها السريع مع جميع أنشطة إدارة التنمية الأسرية والشكر موصول إلى جميع العاملات في الإدارة وإلى إدارة مجمع ديسكفري الذي ساهم معنا بنجاح هذه الأنشطة.