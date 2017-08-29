قام الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد الشعيب بجولة تفقدية لمشروع المبنى الثقافي والاجتماعي التابع لمسجد الدولة الكبيرة، والاطلاع على المراحل النهائية لتنفيذ المشروع، حيث ذكر الشعيب أثناء الجولة أن المشروع الذي نشاهده اليوم ونفتخر بالمراحل النهائية التي وصل إليها بإشراف الكادر الهندسي بلجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية التي تشرف على كل مشاريع القطاع، بالإضافة إلى المباني الأخرى التابعة للوزارة ضمن عقودها المختلفة التي تعتني بالمباني المختلفة وتوفر لها العناية الدورية اللازمة والترميم والأعمال الجذرية وكذلك أعمال الإنشاءات والزراعات التجميلية، وليكون هذا ضمن سلسلة الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن عقود صيانة القطاع.

من جانبه، صرح مدير إدارة المسجد الكبير رومي الرومي بأن المبنى الثقافي التابع للمسجد هو أحد المرافق الحديثة التي تم انشاؤها لتعزز دور المسجد الكبير في المجالات الشرعية والثقافية والاجتماعية، وتوفير مثل هذه المنشآت ذات الطراز الإسلامي والتصميم الفريد سيسهم في دعم أنشطة المسجد المختلفة، وأن هذا المركز سيكون مخصصا لدعوة الجاليات وتحفيظ القرآن وإقامة الدروس الشرعية.

ولفت الرومي الى أنه بناء على تعليمات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري فإنه تم اتخاذ التدابير اللازمة نحو إطلاق اسم إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير د.وليد العلي، رحمه الله، على المركز الثقافي التابع للمسجد ليصبح اسمه مركز الدكتور وليد العلي الثقافي، مثمنا الدور الذي قامت به لجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية لانجاز المشروع بهذه الحرفية والابداع في التنفيذ والتصميم.

بدوره، صرح نائب رئيس لجنة عقود صيانة قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية م.سليمان السويلم فيما يخص الجوانب الفنية للمشروع، حيث بين أن المشروع تمت إقامته على مساحة قسيمة بلغت 880م2 وتسير الأعمال فيه وفق الخطة والبرنامج الزمني، على أن تتم آخر مراحل تشطيب المشروع في شهر نوفمبر المقبل، مبينا حرص اللجنة بما تضم من كوادر هندسية وفنية تفتخر بها الوزارة على تنفيذ المشروع باختيار تصميم يتناسب وطبيعة مسجد الدولة الكبير وكونه منارة دينية وثقافية واجتماعية بارزة بالكويت، ناهيك عن استخدام مواد ذات جودة عالية ومواصفات فنية تعاقدية تم تجهيزها بواسطة الوزارة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتنفيذ والحرص على أن يكون المبنى صديقا للبيئة باستخدام أنظمة الإضاءة، وتوفير تصاميم تسمح باستغلال الطاقة البديلة، حيث تم تنفيذ وتشطيب المشروع ضمن أربعة أدوار مقسمة على السرداب والدور الأرضي والأول والثاني والسطح، وتصميم والتنفيذ قاعات تدريبية ومكاتب إدارية وغرف خدمات وصالة متعددة الأغراض وذلك ليتمكن المركز من أداء دوره على الوجه الأكمل.