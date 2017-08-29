عبدالكريم العبدالله

ألقت المباحث الجنائية ممثلة بإدارة التزييف والتزوير القبض على إحدى الموظفات تعمل بقسم المواعيد بأحد المستشفيات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية أثناء تلقيها الرشوة من احد المرضى .

وتقدر قيمة الرشوة التي تلقتها الموظفة سابقة الذكر 3 آلاف دينار تسهيلا منها لإجراء عملية للمريض من قبل الطبيب الزائر.

جاء هذا بعد ورود معلومات لوزير الصحة د.جمال الحربي وإدارة الشئون القانونية بالوزارة، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية ادارة التزييف والتزوير.

وقامت إدارة التزييف والتزوير بتزويد المريضة المبلغ المطلوب والمرقم لديهم ، وذلك بعد حصولهم على إذن من النيابة العامة ، ومن ثم تم ضبط المتهمة اثناء استلامها لمبلغ الرشوة.

وجاري التحقيق مع الموظفة من قبل المباحث الجنائية ادارة التزييف والتزوير للتأكد من وجود شركاء من عدمه تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة.