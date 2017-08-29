انخفض سعر برميل النفط 12 سنتا في تداولات أمس الاثنين ليبلغ مستوى 68ر48 دولار أمريكي مقابل 80ر48 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بسبب عاصفة (هارفي) وقال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأمريكية إن نحو 19 في المئة من إنتاج النفط في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة.

وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في عامين مع توقف عدة مصافي تكرير وتعطل إنتاج الوقود بفعل العاصفة المدارية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 30ر1 دولار لتصل إلى مستوى 57ر46 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر فانخفضت بنحو 52 سنتا لتصل إلى مستوى 89ر51 دولار للبرميل.