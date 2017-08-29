استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى0.301 دينار بينما ارتفع اليورو الى 0.360 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 389ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 316ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي فإن الدولار يعيش تحت الضغوطات وسط حالة عدم يقين بشأن الشكوك في ان المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي سيرفع معدل الفائدة الثالث هذا العام.

أما الجنيه الاسترليني فسيكون طريقه طويلا لأسباب سياسية وكذلك لأن بنك انكلترا كان أكثر بنك مركزي يمارس لعبة التضليل في رفع الفائدة وقياس المعايير الاقتصادية. (