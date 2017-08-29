كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بجولة تفتيشية في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها .

وفي هذا السياق شدد مدير إدارة النظافة و إشغالات الطرق د.سعد الجلاوي على أحكام الرقابة بهدف الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال تكثيف الجولات الميدانية لتفتيش وذلك لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الأزمة حيالها من قبل مفتشي الإدارة لحملة #بتعاونكم_نجملها .



وفي هذا الصدد نفذت مراقبة النظافة العامة و إشغالات الطرق عدة جولات تفتيشية شملت مناطق الجابرية ، حولي ،مشرف ، بيان ، جنوب السرة ،السالمية والتي أسفرت عن رفع 26 طن من الأنقاض المجهولة و مخلفات الأشجار و المزروعات ـ كما تم كنس وتنظيف 17 شارع فرعي و 32 شارع رئيسي , وتم غسيل وتبديل 51 حاوية ، ووضع 21 ملصق على السيارات المهملة و السكراب ، كما تم إعطاء 3 تعهدات نظافة .



كما قد قامت مراقبة إشغالات الطرق بتحرير 6 مخالفات اشتملت على 4مخالفات استغلال مساحة للمطاعم و المقاهي إلى جانب تحرير مخالفتين استغلال مساحة لمكاتب السيارات .





و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن‪ 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.