العجمي: تنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة في السعودية

السعيدي: تزيين مقر البعثة بأعلام الكويت





أجرت بعثة الحج الكويتية قرعة توزيع مقر حملات الحج الكويتية بمشعر مزدلفة، وذلك بحضور رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البعثة سطام المزين، ورئيس لجنة منى وعرفات إبراهيم نايف ورئيس لجنة الخدمات المساندة مطلق الراجحي، ورئيس لجنة العلاقات العامة عيد الشمري، وبمشاركة ومتابعة أصحاب الحملات أو ممثلين عنهم.

وقالت بعثة الحج الكويتية في بيان لها أنه: تم إجراء القرعة إلكترونياً، وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها قرعة مزدلفة بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى في الموسم الماضي، مشيدة بجهود لجنة النظم التي وفرت كل ما يلزم لإنجاح القرعة.

وذكرت البعثة: أن عملية إجراء قرعة مشعر مزدلفة تمت بسلاسة كاملة وشفافية، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وذلك كي يتمكن كل صاحب حملة من اختيار الموقع الذي يناسبه وفقاً للقرعة، وبالتالي يقدم لحجاجه ما يستطيع من خدمات، ويوفر لهم مختلف سبل الراحة.

وأوضحت: أنه منذ اللحظة الأولى التي تم فيها استلام موقع مزدلفة من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، قامت كل لجنة في البعثة بأداء عملها على أكمل، حتى تمت عملية إجراء القرعة بنجاح.





وأثنت بعثة الحج على أصحاب الحملات وممثليهم الذين أبدوا تعاونهم الكامل مع الفريق الذي قام بإجراء القرعة، من خلال التزامهم بالحضور في الموعد المحدد، والتزامهم الهدوء مما سهل إجراء القرعة بسلاسة متناهية، وهو ما جعل أصحاب الحملات يخرجون برضى تام.

وأشارت إلى إن أعضائها يكمّلون بعضاً البعض، من خلال اختصاص كل لجنة أو فريق بعمله، حيث قامت لجنة الخدمات المساندة بالتعاون مع لجنة المشاعر ولجنة النظم، في تنظيم عملية إجراء قرعة مزدلفة، ولهم كل الشكر على هذا التنظيم المميز. مشيرة إلى أن البعثة من خلال لجانها المتعددة وفرقها الممثلة بوزارات وهيئات الدولة تعمل في منظومة متكاملة تصب في خدمة الحملات وكذلك حجاج دولة الكويت.

وأشادت البعثة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة التي قامت بتوزيع مواقع المشاعر المقدسة بوقت مبكر، وهو ما ساهم في توزيعها على الحملات بوقت كاف أيضاً.

وتمنت كل التوفيق للمملكة العربية السعودية بتنظيم موسم الحج لهذا العام بنجاح كما في المواسم الماضية.

وفي ختام البيان شكرت بعثة الحج الكويتية أصحاب الحملات الذين ساهموا بتعاونهم في تسهيل عملية إجراء القرعة.

يذكر أن بعثة الحج الكويتية كانت قد أجرت قرعة أرض مشعر عرفات في الكويت قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.



وتستضيف الشيخين ابن حميد والنحاس



استضافت بعثة الحج الكويتية عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ الدكتور صالح بن حميد ومؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد النحاس.

وكان في استقبال الضيفين، رئيس البعثة خليف مثيب الأذينة ومرشدا البعثة الشيخ ناظم سلطان المسباح والدكتور خالد شجاع العتيبي ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد القراوي.

وألقى الدكتور صالح بن حميد محاضرة حول الهجرة النبوية وفقه حجة الوداع والدروس المستفادة منهما.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس البعثة هدية للضيفين عبارة عن تقرير البعثة عن موسم الحج الماضي 1437هـ إضافة إلى دروع تذكارية.



ومن جهته أبدى رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية الدكتور مبارك العجمي رضاه التام حول مستوى الاستعدادات والتجهيزات الطبية في عيادات بعثة الحج الكويتية قبل انطلاق موسم الحج لهذا العام، مؤكداً توافر الأدوية اللازمة بالكميات المطلوبة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة، والاستعداد للتفتيش على العيادات من قبل الجهات الصحية المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

وقال العجمي في تصريح صحافي إنه يتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما يتم تنفيذ التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الصحية في المملكة وذلك لحماية الحجاج من دولة الكويت والمحافظة على صحتهم.





وأكد العجمي اصدار البطاقات الخاصة بأطباء الفريق المرخص لهم المرور على المستشفيات السعودية لمتابعة الحالات التي دخلت المستشفيات والاطمئنان عليها، مشيراً إلى أنه تم توفير سيارات إسعاف مطابقة لشروط الجهات الصحية السعودية لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى التحويل إلى المستشفى مؤكداً أن ذلك أحد الشروط الرئيسة للحصول على ترخيص تشغيل عيادات بصفة مؤقتة خلال موسم الحج.



ومن جانبه أكد رئيس وفد الهيئة العامة للشباب يوسف على السعيدي أهمية دور الجوالة فيما يقدمونه من خدمات وأعمال خلال مشاركتهم في بعثة الحج الكويتية لتسهيل مهام حجاج دولة الكويت.



وقال السعيدي: إن وفد هيئة الشباب عمل بجد ونشاط منذ قدومه إلى الأراضي المقدسة، حيث قام بتزيين مقر البعثة بأعلام دولة الكويت، إضافة إلى رفع صور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاه.

وأوضح: إنه تم عمل خريطة تحدد مواقع كل حملة من خلال google map ، كما تم عمل سجل إلكتروني يوضح عدد الزائرين والحملات الكويتية التابعين لها، والغرض من الزيارة.



وتابع: إنه جاري العمل لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالحجاج كي توضح لهم مكان البعثة والعيادات الطبية سواء في مقرها في حي النسيم أو في المشاعر المقدسة.



وأضاف: أن من الأعمال التي يقوم بها وفد الجوالة هو استقبال المرضى والمراجعين وتسهيل أمورهم وتسهيل سير سيارات الإسعاف الخاصة بالبعثة.