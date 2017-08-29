كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ حملاتها الميدانية علي المحافظة لرفع مستوي النظافة العامة و الكشف علي المخازن و الجمعيات و الباعة الجائلين ،وذلك في إطار الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار" #بتعاونكم_نجملها " والتي تهدف إلى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات



وفي هذا السياق أكد نائب رئيس فريق الطوارئ أنور الصالح أن الفريق قد نفذه حملة علي صناعية الجهراء تزامنا مع حملة #بتعاونكم_نجملها واسفرت عن اتلاف 100 كجم من المواد الغذائية و تحرير 18 مخالفة أغذية و اعلانات اشتملت على 4 مخالفات عدم التقيد بالنظافة العامة ، 4 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول علي شهادة صحية ، 3 مخالفات تداول مواد ضارة بالصحة الي جانب تحرير 6 مخالفات اقامة اعلان خاص بالنشاط دون ترخيص من البلدية ، 3 مخالفات عدم وضع الترخيص في مكان بارز بالاضافة الي تم ضبط هاف لوري أثناء الحملة يقوم بوضع اعلانات مخالفة بالصناعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة