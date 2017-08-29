الوزارة استلمت 32 صالة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

300 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين( 15 -21 )عام شاركوا بالمشروع

بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم ان نهاية شهر سبتمبر سوف تنتهي ادارة تنمية المجتمع من سحب كافة الصالات التابعة للجمعيات التعاونية مشيرا في تصريح صحافي على هامش رعايته لحفل تكريم الجهات المشاركة في برنامج المشروع الوطني لتشغيل الطلبة خلال فصل الصيف ان الوزارة استلمت 32 صالة تدار من قبلها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء موضحا انه بعد الانتهاء من سحب صالات التعاونيات يتم بدء االعمل بسحب صالات الافراد وعن المشروع الوطني لتشغيل الطلبة .



واوضح كاظم ان عدد الطلبة الذي شاركوا بالمشروع العام 300 طالب وطالبة اعمارهم بين 15 و21 سنة وكان لدى الادارة طلبات اكثر وتم توفير العمل لهذا العدد بناء على حاجات الجهات المشاركة بالمشروع من القطاع الخاص والجمعيات التعاونية كاشفا عن توجه لدى الوزارة لتوقيع ما يشبه البرتوكول السنوي مع الجهات في القطاع الخاص لتوظيف الطلبة في السنوات المقبلة وتوفير اكبر عدد من فرص العمل للمتدربين وهذا ضمن خطة عمل الادارة للموسم المقبل كما اننا نسعى ليقوم المتدربين في نظام الدوام الصباحي والمساء مشيرا الى ان الهدف منالمشروع شغل اوقات الفراغ للطلبة بالاجازة .