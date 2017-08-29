أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تشكيلها لجنة تحقيق في واقعة رحلة طيران الجزيرة رقم 787 القادمة من الرياض يوم أمس الاول للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرة بالمنطاد الراداري التابع للقوة الجوية الكويتية.

وقال نائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم السلامة المهندس عماد الجلوي:" ان طائرة من نوع ايرباص (إيه 320) تابعة لشركة طيران الجزيرة اصطدمت بالسلك الرابط بين المنطاد الراداري وقاعدة أرضية القوة الجوية الكويتية بمنطقة المطلاع".

وأضاف ان الطائرة واصلت رحلتها بشكل طبيعي إلى أن هبطت بسلام على أرض مطار الكويت الدولي دون أي إصابات لركابها أو طاقم الطائرة موضحا ان الإدارة لا تزال تحقق بالحادثة وتحديد الظروف الجوية والأرضية التي أدت إلى وقوعها.

وكانت شركة طيران الجزيرة الكويتية أعلنت في بيان صحافي يوم أمس الاثنين تعرض أحد محركات طائراتها من نوع ايرباص (إيه 320) لاحتكاك بجسم غريب مضيفة ان الطائرة هبطت وفقا للاجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.

وقالت انه بعد وقوع الاحتكاك الذي تعرضت له احدى طائراتها العائدة من الرياض إلى الكويت يوم الاحد الماضي واصلت جميع أنظمة الطائرة العمل بشكل طبيعي بمتابعة من طاقم القيادة مبينة ان الطائرة هبطت ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة كما هو معتاد.