دشتي: «أصدقاء النخلة» تفتح باب المشاركة للفرق التطوعية لحماية البيئة

الكيتي: توقيع ميثاق العمل التطوعي البيئي بين الفرق دارين العلي

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد على ان دعم الجهود الشبابية والفرق التطوعية العاملة في الشأن البيئي من صلب عمل الهيئة والتي تسعى لنشر الوعي للمحافظة على البيئة التي تعتبر مسؤولية الجميع.

وأعلن الاحمد خلال الحفل الختامي لتكريم المشاركين في المنتدى التطوعي البيئي الاول الذي نظمته جمعية اصدقاء النخلة أمس عن منح جائزة مالية بقيمة 500 دينار لاربعة فرق تطوعية بيئية شاركت ضمن فعاليات المنتدى، مؤكدا على ان الفرق الأربعة اجتهدت في تنظيم فعالياتها وتستحق التكريم، مثنيا على عمل الفرق التطوعية المساهمة في نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع في مختلف المناطق بالاضافة الى العمل الجاد والمتقن من خلال أفكار رائعة لكسب اهتمام الجمهور، متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.

من جهته ثمن رئيس جمعية اصدقاء النخلة د.عادل دشتي مبادرة الاحمد بمنح جائزة مالية لأربعة فرق تطوعية قامت بتنظيم برامج بيئية خلال شهر اغسطس الجاري ضمن مبادرة جمعية اصدقاء النخلة وتوصيات الملتقى البيئي الاول برعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للبيئة، مؤكدا على ان الجائزة كانت مخصصة من جمعية اصدقاء النخلة بقيمة 500 دينار للفريق الفائز بالمركز الاول فقط، الا ان الاحمد بادر بالتبرع بنفس قيمة الجائزة للفرق الأربعة المشاركة واعتبارهم جميعا فائزين بالمركز الاول.

وقال دشتي ان هذه هي البداية وليست النهاية للعمل التطوعي البيئي المثمر لنشر الوعي حول البيئة والعمل على تلافي السلبيات والاهتمام بالايجابيات التي تصب في مصلحة الوطن، موضحا ان جمعية اصدقاء النخلة مستمرة في العمل البيئي التطوعي بجميع جوانبه وتفتح باب المشاركة للفرق التطوعية للمساهمة بهذه المهمة الوطنية بالدرجة الاولى، متوجها بالشكر لوزارة الدولة لشئون الشباب والهيئة العامة للبيئة على دعمهم للعمل التطوعي البيئي.

بدورها اشادت ممثلة الفرق التطوعية افراح الكيتي بالتعاون الذي لمسته خلال المنتدى حيث لفتت الى توقيع ميثاق العمل التطوعي البيئي بين الفرق التطوعية والذي من شأنه احداث نقلة نوعية في العمل البيئي التطوعي على مختلف المستويات.

وحول معايير التقييم للفرق البيئية المنخرطة في الجائزة قال عضو لجنة التحكيم وليد العوقي انه يتم الاخذ بعين الاعتبار البرامج والابتكار والجدية في العمل بالاضافة الى امكانية تحصيل الدعم المادي والعلاقات لدى الفريق المشارك والتواصل الاعلامي والقدرة على التعامل مع الاعلام.