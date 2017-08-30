أصدر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش امس قرارا بتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذه اللجان قسمت الى 3 فئات يرأس الأولى منها عضو مجلس الأمناء داوود الجراح والثانية برئاسة عضو مجلس الأمناء عبدالوهاب المزيني والأخيرة برئاسة عضو مجلس الأمناء محمد السبيعي.

وأضافت ان تشكيل هذه اللجان يأتي تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاص بتشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتحديد اختصاصاتها.

وأوضحت انها انتهت مؤخرا من المرحلة الأولى من تسلم إقرارات الذمة المالية من الفئات الملزمة بتقديمه انطلاقا مما نصت عليه المادة 32 من قانون إنشاء الهيئة، مؤكدة انها مستمرة في أعمال تسلم الإقرارات من المشمولين بأحكامها وفقا للمواعيد المحددة لذلك.