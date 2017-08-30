كتبت الشعر بعدما أخفقت في ممارسة كرة القدم والسلة عندما كنت صغيراً

عاطف رمضان

نصح الشاعر الكبير بدر بورسلي الشباب ممن لديهم ميل ومواهب خاصة لكتابة الشعر الغنائي بضرورة التحلي بالعزيمة والاصرار والصبر وتنمية مواهبهم وعدم التوقف عن ممارسة نشاطهم في حال واجهتهم أي مشكلات.

جاء ذلك خلال أمسية «حزاوي» التي أقيمت مساء أمس الأول في المركز الثقافي بـ «البروميناد مول» ضمن فعاليات الجيل السابع لبرنامج البروتيجيز بحضور رنا الخالد المرشد في البرنامج، حيث تحدث بورسلي عن تجاربه مع كتابة الشعر الغنائي منذ نشأته ومولده في منطقة شرق وسط عائلة متذوقة للشعر وبها كثير من الشعراء، أبرزهم خاله الشاعر الشهير فهد بورسلي.

وسرد ذكريات طفولته وتنقله بين المرقاب والقبلة والشامية والروضة وأخيرا مشرف، وقد اشتهر بورسلي من خلال الشعر الغنائي ومن أشهر أغانيه، الأغنية الوطنية «وطن النهار»، حيث استطاع أن يحتل موقعا بارزا على خارطة الأغنية الكويتية والخليجية، في مرحلة مبكرة من الستينيات، وقد اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال عبدالكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبده ومصطفى أحمد وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ونوال وغيرهم.

وقال بورسلي إن الشاعر يحتاج الى جمهور ليقيّم كتاباته وانه كتب الشعر بعدما أخفق وهو صغير في ممارسة رياضة كرة القدم والسلة، مشيرا الى أنه استثمر هذا الفشل وتمكن من أن يحوله الى النجاح عبر أول كتاباته للشعر الغنائي عام 1965، كما كتب الشعر بعد ذلك لمدة 10 سنوات ولم يسمع عنه أحد، ثم بدأ كتابة بعض الأغاني لعدد من الفنانين، وكان يحاول ويتحلى بالصبر في كتاباته للشعر، لافتا الى ان الفنان يركز على توصيل احاسيسه لجمهوره وان ذلك هو السر وراء نجاح الاغنية.

ونصح الشباب الذين لديهم هواية كتابة الشعر الغنائي بنشر كتاباتهم وألا يتوقفوا عن كتابة الشعر حتى وان كانت فقرات قصيرة معبرة ربما تلاقي اعجاب الكثيرين، وسرد أمام الحضور من الشباب مجموعة من مؤلفاته في الشعر الغنائي والتي نالت إعجاب الحضور.