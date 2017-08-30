موسى أبوطفرة

تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم خلال فترة الصيف للدارسين من الطلبة الراغبين في حفظ وتعلم كتاب الله على يد مشايخ من الأئمة في الوزارة.

وقالت مصادر إن عدد حلقات تحفيظ القرآن في محافظة الجهراء يبلغ 177 حلقة موزعة على عدد من المساجد لتغطية كل مناطق المحافظة حيث يبلغ عدد الدارسين من الطلاب 2000 طالب ممن اجتازوا مراحل مختلفة في حفظ كتاب الله حيث يتم في نهاية كل موسم عمل اختبار لقياس الحفظ والانتقال الى مرحلة جديدة من حفظ الأحزاب والأجزاء حيث يتم تصنيف حلقات التحفيظ بحسب الأعمار وتكون بإشراف مباشر من مسؤولي إدارة القرآن الكريم في وزارة الأوقاف حيث تولي الوزارة اهتماما بالغا لحلقات تحفيظ القرآن في الكويت بشكل عام وتعد لها إعدادا جيدا وتضع العديد من الجوائز والمكافآت المحفزة لأبنائنا الطلاب للانضمام إلى هذه الحلقات من أجل تعلم القرآن الكريم وحفظه.