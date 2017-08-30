أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م.فريد عمادي ان بعثة الحج الكويتية تعاملت وبشكل سريع مع ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ذكرت أن هناك حجاجا من فئة البدون يفترشون الأرض وانتقلت فورا إلى مقر الحملة المعنية، واكتشفت ان الواقع عكس ما نشر تماما لأن صاحب الحملة استأجر عمارة حسب الاشتراطات المطلوبة لكنه لم يتمكن من توزيع الغرف على الحجاج قبل وصولهم.

وقال عمادي ان بعثة الحج الكويتية أشرفت على توزيع الغرف التي انتهت قبل انتهاء الحجاج من أداء مناسك العمرة. مضيفا ان بعثة الحج الكويتية تولي اهتماما بالغا بجميع الحجاج القادمين من الكويت وعلى وجه الخصوص حملات الحج التي نقلت الحجاج البدون، ونعلم ان الوقت كان قصيرا لإنجاز المهمة خاصة اننا حصلنا على موافقة السلطات السعودية للسماح للحجاج البدون وخلال أسبوع فقط وتفويجهم والانتهاء من تجديد جوازاتهم ومنحهم التأشيرات وتوفير عمارات لسكنهم وخدمات تغذية وباصات لنقلهم وكل ذلك تم خلال فترة قصيرة، ما يعد إنجازا كبيرا.

وأشار إلى أن بعثة الحج الكويتية شكلت فريقا لزيارة مقر الحملة مرة أخرى لمتابعة الاطمئنان على الحجاج البدون وضمان توفير كل الخدمات المناسبة لهم.