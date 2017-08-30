قال مدير إدارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني إن جمعية النجاة الخيرية تطرح على أهل الخير والمحسنين مشروع «ابصار» والذي يهدف إلى علاج 1000 إنسان مصاب بالعمى بعدة دول وذلك يوم عرفة غدا بمجمع 360 من 10ص إلى 10 مساء.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ العمليات في هذا اليوم وسيكون هناك بث مباشر من المخيمات الطبية ليشاهد المحسنون ثمار أياديهم البيضاء.

ودعا الثويني الخيرين للمشاركة في هذا العمل الإنساني، مؤكدا أن آلاف البشر يعيشون في ظلام دامس ولا يشاهدون من ألوان الحياة إلا اللون الأسود جراء مرض العمى الذي أصابهم وأصبح هؤلاء المرضى عبئا كبيرا على أسرهم، وفقدوا أعمالهم علاوة على الألم النفسي الذي يعانون منه.

مبينا أن تكلفة المريض تبلغ 40 دينارا فقط وتستغرق مدة العملية الجراحية 40 دقيقة، وأن جمعية النجاة تحرص على إقامة هذه المخيمات في الدول الفقيرة ويشاركها في التنفيذ طاقم مميز من الأطباء والصيادلة والفنيين والمنظمين المتطوعين الذي يبذلون الوقت والجهد من أجل اسعاد الآخرين.

وقال ان هناك حالات إنسانية مؤلمة جدا لأطفال صغار حلمهم أن يشاهدوا الحياة ويعيشوا كبقية الأطفال، فيقول بعض الأطفال المرضى: من هم في عمري يلعبون الكرة ويذهبون للمدرسة وأنا أعيش في ظلام ليلي ونهاري. أنا أكره الظلام أريد النور.

وختم الثويني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا» موضحا أن من يرغب بدعم المشروع فعليه الاتصال على 1800082.