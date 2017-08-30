قال رئيس فريق الإدارة العامة للإطفاء في بعثة الحج الكويتية العميد محمد الشطي إن وفد فريق الإطفاء قام بالكشف الوقائي على مقار الحملات الكويتية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية، حسب النظام المعمول به في إدارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لخدمة الحجاج الكويتيين خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ، وذلك لحماية الحجاج الكويتيين والقاطنين في المباني المؤجرة للحملات الكويتية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الشطي في تصريح صحافي انه تم الكشف الوقائي الأول على جميع مباني مقار الحملات في ابريل الماضي، وتم تسجيل جميع الملاحظات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق في المباني، مشيرا إلى أن الكشف الثاني تم بعد وصول فريق الإدارة العامة للإطفاء 22 الجاري، وقد تركز الكشف الثاني على تنفيذ الملاحظات التي رصدت من الكشف الوقائي الأول، مؤكدا أن الكشف الوقائي الثالث سيكون بعد وصول جميع الحجاج الكويتيين إلى مقار الحملات للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالحماية من الحريق في المباني.

ولفت الى ان جميع أصحاب الحملات الكويتية أبدوا تعاونهم مع فريق الإطفاء أثناء عمليات الكشف الوقائي وأثنوا على تواجد فريق كويتي من المتخصصين في الوقاية والحماية من الحريق ضمن أعضاء البعثة الكويتية.

وأشار الشطي إلى أن فريق الإطفاء المكلف كشف على ما يقارب 54 عمارة سكنية متعددة الأدوار مخصصة لسكن الحجاج، حيث تركز الكشف على سلامة معدات مكافحة الحريق والإنذار وإنارة الطوارئ وشمل الفحص صلاحية المصاعد وشركات الصيانة وسلامة معدات المطابخ والمخازن الخاصة بالحملات.