أعلنت اللجنة الاعلامية بجمعية صندوق إعانة المرضى أسماء الفائزين في مسابقتها الصحية الرمضانية التي تقيمها كل عام في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع «الأنباء» والصحف المحلية، وقد اجريت عملية السحب تحت رعاية عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية وليد الربيعة، والذي أشاد بالتفاعل الايجابي مع المسابقة التي تهدف الجمعية من ورائها إلى نشر الوعي الصحي وتذكير الناس بالعادات الغذائية السليمة وخاصة في أيام الصيام لتجنيبهم الكثير من السلوكيات الغذائية الضارة.

وهنأ الربيعة الفائزين وشكر الصحف المحلية على تعاونها مع أنشطة الجمعية ومساهمتها الفاعلة في نشر الوعي الصحي في المجتمع وتجاوبها مع كافة المشاريع الإنسانية والصحية والطبية التي تتبناها الجمعية.

وشكر الربيعة الشركات التي تساهم في دعم جوائز المسابقة في كل عام، ودعا الفائزين التالية اسماؤهم الى مراجعة مقر الجمعية لتسلم الجوائز والفائزون هم: أمل علي محمد الكندري، جابر صباح لطيف كريم، حمد أنور طالب الملا، حياة إبراهيم الكندري، خالد خلف الله نعمان، خالد وليد الرشيدي، سعيد خليفة معود، سلوى أحمد إبراهيم الصفار، سلوى سعود سليمان الفاضل، طيبة مشعل محمد، عائشة إبراهيم جاسم محمد، عدنان محمد سليم، عمر محمد العبيد، فاطمة أرشف مبارك، لولوة علي عبدالرحمن النجدي، محمد هيثم السباعي، مريم حمد عبدالله، هند إبراهيم شيحه، هيام يوسف محمد البرقاوي، يحيى محمد فخري الطيب.