تستقبل جمعية الاصلاح الاجتماعي المهنئين بعيد الأضحى المبارك وذلك اول ايام العيد من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء في ديوانية الجمعية بمنطقة الروضة.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالجمعية عبدالرحمن الشطي، في تصريح صحافي: يطيب لنا في هذه المناسبة ان نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين على ارض الكويت وكل المسلمين من مشارق الارض ومغاربها، سائلين المولى عز وجل ان يعيده على الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار الشطي الى العديد من انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية في الايام العشر والتي قام بها ممثلا الجمعية في العمل الخيري داخل الكويت وهي نماء للتنمية المجتمعية وخارج الكويت وهي الرحمة العالمية في تنفيذ مشروع الاضاحي وتيسيرها لسد حاجة المحتاج واغاثة المضطر وذي الحاجة.

كما اشتملت انشطة الجمعية على محاضرات وانشطة ثقافية ودعوية متنوعة عن الايام العشر من ذي الحجة اقامها قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي وأمانة العمل النسائي وقطاع النشء وقطاع الصحب وقطاع العمل الاجتماعي، وقد تفاعل الجمهور مع المحاضرات وخصوصا عند بثها على مواقع التواصل الاجتماعي على حسابات الجمعية.

وأكد الشطي ان الجمعية اعتادت على إقامة حفل استقبال سنوي للمهنئين بالعيد كل عام بهدف التعارف وزيادة التواصل فيما بين ابناء المجتمع الكويتي.