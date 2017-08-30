ليلى الشافعي

اختتمت الأمانة العامة للأوقاف النادي الصيفي الخامس لأبناء موظفيها بحفل تخريج الدفعة الخامسة للنادي الذي نظمته «مكتبة ماما أنيسة للطفل» بإدارة المعلومات والتوثيق بحضور ورعاية نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر السجاري ولفيف من المسؤولين والعاملين وأولياء الأمور بالأمانة العامة للأوقاف.

وأكد السجاري خلال الحفل حرص الأمانة على نشر ثقافة الوقف وترسيخ مفاهيمه لدى النشء والأطفال، بالإضافة إلى ترسيخ الشعور بروح الأسرة الواحدة بين موظفي الأمانة من خلال توثيق العلاقات الاجتماعية والتقارب والتواصل الدائمين، مثمنا اضطلاع إدارة المعلومات والتوثيق بإقامة النادي الصيفي والربيعي لأبناء العاملين في الأمانة مرتين سنويا ضمن أنشطة الأمانة المتعددة والمتنوعة والهادفة إلى خدمة العاملين وأسرهم كلما تسنى لها ذلك.

يذكر أن فعاليات النادي الصيفي لأبناء الموظفين بدأت الأحد ٦ اغسطس الماضي واستمرت أسبوعين، قدم للأطفال خلالها يوميا العديد من البرامج الثقافية والترفيهية المعدة خصوصا للفئة العمرية من سن 8 إلى 11 سنة، حيث شملت أنشطة رسم وتلوين وأعمال فنية يدوية وألعاب حركية وثقافية، ومسابقات وأناشيد وقراءة حرة للقصص الفائزة في مجال الوقف والعمل الخيري.

وفي الختام قدم السجاري شهادات وهدايا للفائزين والفائزات بعد استعراض انجازاتهم في النادي، حيث قدموا عرض الطواف بالكعبة ومسابقة السجادة الوقفية، وتمثيلية عمر وعثمان وقصة عن عمل الخير أعدتها وقدمتها طفلة بعنوان الخبازة مريم.