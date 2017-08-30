قريباً سيتم تركيب أبواب إلكترونية لتنظيم زيارة المرضى ومنع المشادات والمشاحنات بين الموظفين والزائرين

نلتزم بتوفير الغرف الخاصة حسب الدور وفي حال دخول مريض معاق أو لديه عدوى يتم عزله

موظفو الأجر مقابل عمل يقومون بواجباتهم على أعلى مستوى ونأمل تعيين المميزين منهم لخبراتهم ومهاراتهم العملية

زيادة الرسوم الصحية على الزائرين والوافدين قرار صائب سيوقف الهدر ويعطي الخدمات دفعة كبيرة عبد الكريم العبدالله

أكد مساعد مدير مستشفى الأميري للشؤون الإدارية عبد الرسول التركي افتتاح المستشفى الأميري الجديد خلال العام المقبل، حيث يشمل العديد من الأجنحة الباطنية والعيادات الخارجية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والخدماتية، مشيرا الى انه رغم وجود 344 موظفا وموظفة حاليا بالمستشفى الا انه يوجد نقص بالكوادر الإدارية، وتوجد استقالات بسبب الرغبة في الانتقال الى القطاع الخاص او القطاع النفطي نظرا للرواتب المرتفعة. وخلال لقائه مع «الأنباء» أبدى التركي تفاؤله بوجود وزير الصحة د.جمال الحربي على رأس وزارة الصحة لما له من بصمة في تطوير القطاعات المختلفة خلال وقت قياسي بما يساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية لدى مستشفيات الوزارة عموما وفي مستشفى الاميري على نحو خاص، مشددا على ان زيادة رسوم الخدمات الصحية على الزائرين والوافدين قرار صائب سيوقف الهدر ويعطي الخدمات الصحية دفعة كبيرة، اضافة الى العديد من النقاط التي تهم القراء، فإلى تفاصيل اللقاء:

في البداية، حدثنا عن مهام مساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية؟

٭ مساعد المدير هو المسؤول المباشر عن الأقسام الإدارية والخدماتية للمستشفى، وكذلك كل ما يتعلق بالأمور الإدارية واحتياجات المستشفى الإدارية والمكتبية.

بصفتك مساعد مدير مستشفى الأميري، حدثنا عن اهم المشاكل التي تواجهونها وما طرق علاجها؟

٭ أهم هذه المشاكل هي عدم التزام الزوار بأوقات الزيارة والتسبب في مشاكل كثيرة مع موظفي العلاقات العامة والأمن مما يؤدي الى طلب وزارة الداخلية، وكذلك المرافقون للمرضى وجلبهم للأجهزة والأسرة مما يؤثر على الأجهزة الموجودة بالأجنحة والأسرة غير المطابقة للمواصفات مع العدوى.

أما الحلول فقريبا سيتم تركيب ابواب الكترونية مما يساعد على تنظيم الزيارة واعطاء الراحة للمرضى وكذلك يساعد على قيام الهيئة الطبية والتمريضية بواجباتها ويساعد على منع دخول الأسرة والأجهزة الا عن طريق موافقة الادارة او القسم المختص.

مشكلة الازدحام موجودة في اغلب المستشفيات، فهل مستشفى الأميري يعاني منها، وما الحلول برأيك للقضاء على هذه المشكلة؟

٭ انها مشكلة مزمنة نظرا لحيز المستشفى الصغير، حيث تم بناء المستشفى في الثمانينيات، ومع زيادة المناطق التابعة للمستشفى الأميري والكثافة السكانية تفاقمت المشكلة، وتم بحث هذه المشكلة بتوفير خدمة السيارات، ولكن للأسف لا يوجد موقع شاغر بالقرب من المستشفى، ولكن بإذن الله ومع افتتاح المستشفى الأميري سيتم التغلب على اغلب المشاكل ومواقف السيارات وكذلك بتعاون وزارة الداخلية بتنظيم السير والعمل على تخفيف الازدحام.

كم عدد الإداريين بالمستشفى؟ وهل يوجد نقص في الكوادر الإدارية؟ وما السبب؟ وهل موظفو الأجر مقابل عمل يقومون بواجباتهم الوظيفية؟ وهل تمت الاستفادة من ذلك في المستشفى الأميري؟

٭ نعم يوجد نقص بالكوادر الإدارية، فعدد الإداريين بالمستشفى الاميري يبلغ 344 موظفا وموظفة، وتوجد استقالات بسبب الرغبة في الانتقال الى القطاع الخاص او القطاع النفطي نظرا للرواتب المرتفعة.

اما موظفو الأجر مقابل عمل فيقومون بواجباتهم على اعلى مستوى، وتمت الاستفادة منهم بشكل كبير، ويتميز الكثير منهم بخبرات ومهارات عملية كبيرة وارجو ان يتم تعيين المميزين منهم بصفة رسمية تقديرا لعملهم.

مستشفى الأميري من المستشفيات التي تعاني من وجود مرضى مقيمين بها لفترات طويلة تصل لسنوات مما يضيع فرصة حصول مرضى آخرين على اسرة، فما خطتكم لحل هذه المشكلة، وكم مريضا مقيما لديكم؟

٭ نعم هذه المشكلة موجودة وللأسف ذلك بسبب دخولهم المستشفى في حالة غيبوبة او شلل تام ناتج عن حادث وغالبا وجود قضايا عليهم وتركهم من قبل أهاليهم او عدم تواجد ذويهم بالكويت، ولكن بفضل الله تم حل هذه المشكلة بالتعاون مع سفارات المرضى وكذلك ايضا عن طريق وزارة الداخلية بالتواصل مع ذوي المرضى وايضا القرار الجديد الخاص بالرسوم سيحل هذه المشكلة او يساعد على تقليصها، وعدد المرضى الآن المقيمين لفترات طويلة مريضان فقط وبالقريب العاجل لن يوجد أي مريض مقيم لفترة طويلة.

الغرف الخاصة مطلب كل مريض.. والكثير يقولون انها بالواسطة.. فما رأيك بهذا القول؟

٭ للأسف البعض لا يعرف أن هناك أولويات وغرف خاصة للعزل، فينسبها الى الواسطة، وفي حال دخول مريض معاق او لديه عدوى فيتم العزل ونحن نلتزم بتوفير الغرف حسب الدور في الحالات الأخرى.

وزير الصحة د.جمال الحربي اصدر لائحة زيادة رسوم الخدمات الصحية على الزائرين والوافدين.. فهل انت مع او ضد هذه الزيادة؟ وهل اتخذتم اجراءات تمهيدا لتطبيقها بمستشفى الأميري في الاول من اكتوبر؟

٭ قرار وزير الصحة د.جمال الحربي قرار صائب وسيعطي الخدمات الصحية دفعة كبيرة، كما سيوقف الهدر ويخفف دخول المستشفى والعيادات الا بتحويل من المركز الصحي التابع له المريض. وتم تعميم القرار على جميع اقسام المستشفى بالالتزام بالقرار وتشديد الرقابة على تنفيذه.

منذ توليك منصب مساعد مدير مستشفى الأميري ماذا قدمت للمستشفى؟

٭ لله الحمد وبفضل ثقة المسؤولين ومنذ اصدار القرار تحملت مسؤوليتي، واعمل بروح الفريق الواحد مع الاخوة الزملاء رؤساء الأقسام والموظفين، وبدأ توزيع العمل وتفعيل كل قسم ووضع خطة العمل وتنفيذها على ارض الواقع، وكذلك فتح التعاون المباشر مع وزارات الداخلية والبلدية والأشغال وانهاء معوقات المستشفى بدون العمل الروتيني مما ادى للقضاء على اغلب المشكلات التي تواجهنا في وقت قياسي.

ولا شك اننا وصلنا الى هذا المستوى بفضل إعطائي الصلاحيات والثقة من قبل د.فاطمة العسومي مديرة منطقة العاصمة الصحية ولها التقدير والامتنان لما قدمته من دعم لي، وكذلك د.علي العلندا مدير مستشفى الأميري المتابع الدائم لأي احتياجات او مشاكل تواجهني وتفعيل مبدأ تكريم الموظفين المجتهدين بالعمل، وكذلك تكليف الموظفين المستحقين للوظائف الإشرافية حسب الكفاءة او التخصص ومنح الفرصة للشباب وتطوير مهاراتهم العملية بالدورات الداخلية.

ما خطط ومشاريع مستشفى الأميري الجديدة؟

٭ المشاريع المتواجدة حاليا هي المبنى الجديد، وكذلك توسعة الحوادث والتي ستساعد بإذن الله في تخفيف الضغط بتوافر غرف الفحص والانتظار وستكون جاهزة خلال 3 شهور، وكذلك قسم الأشعة الخاص بمركز صباح الأحمد للقلب وتوسعة أجنحة مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي والكبد.

متى يتم الانتهاء من مستشفى الأميري الجديد؟ وما مكوناته؟

٭ بإذن الله سيتم الافتتاح في عام 2018، ويتكون من أجنحة باطنية وعيادات خارجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والخدماتية.

بالإضافة الى عملك كمساعد مدير فأنت رئيس قسم الخدمات الفندقية أيضا، فما رأيك في مستوى الخدمة الفندقية المقدمة بمستشفى الأميري؟ وهل تقارنها بالقطاع الخاص؟

٭ لله الحمد تعتبر الخدمات الفندقية بالمستشفى الأميري والمراكز الصحية في منطقة العاصمة من أفضل الخدمات الفندقية على مستوى الكويت، ونعم أقارنها بالقطاع الخاص، بسبب وجود ازدحام شديد على المستشفى الأميري ورغم مرور اكثر من 30 عاما على المستشفى الا انه مميز، ورغم وجود بعض الملاحظات الا اننا نقوم بالتغلب عليها.

ما مهام الخدمات الفندقية بالمستشفى؟

٭ الخدمات الفندقية تقوم بالإشراف والتفتيش على الشركات المتعاقدة مع الوزارة بتوفير خدمات التنظيف والنقل، وكذلك غسيل البياضات، فنقوم بمتابعة الشكاوى المقدمة لنا وهنا أحب أن أؤكد على تواجد مفتشي الخدمات الفندقية 24 ساعة، وأيضا وجود هاتف القسم في كل جناح، وهاتفي الشخصي في حال تقديم اي شكوى او طلب مساعدة.

مسمى مساعد مدير الشؤون الإدارية بالمستشفيات غير معترف به في ديوان الخدمة المدنية، فهل هناك تحركات للاعتراف بهذا المسمى في الديوان؟

٭ تم إخراج هذه المسميات من الهيكل التنظيمي للديوان ولكن يعمل بها في حال شغلها وللأسف هذا المسمى مهم جدا ويقوم بمهام كبيرة ويعد طموحا لكل موظف حاصل على مؤهلات علمية وأيضا من غير المعقول التواجد بوظيفة رئيس قسم حتى التقاعد، كما يوجد تحرك من قبل الوزارة وأيضا من نواب مجلس الأمة لمعادلة هذا المسمى حسب التسلسل الوظيفي بمنصب مراقب او نائب مدير اداري ونأمل ان يقوم ديوان الخدمة المدنية بحل هذا الموضوع لتطوير العمل.

ما رأيك في خصخصة الخدمات الصحية بشكل عام؟ وما رأيك في خصخصة الشؤون الإدارية والعلاقات العامة بالمستشفيات؟ وهل تؤيد ان تدير الشركات العمل بدلا من الموظفين المعينين من قبل وزارة الصحة؟

٭ أؤيد الخصخصة بشكل كبير نظرا لحاجة الخدمات الصحية اليها، وكذلك أؤيد خصخصة الشؤون الإدارية والعلاقات العامة والسجلات الطبية بالمستشفيات لما لذلك من تطوير كبير للخدمات وللموظفين وأيضا ستساهم في رفع رواتب الموظفين الكويتيين وتطوير عملهم، والاستفادة من المميزات، لأن الخصخصة لها فوائد كبيرة وتميز الموظف، كل حسب عطائه.

قبل فترة بسيطة تم تحويل وتغيير مسار بوابة الطوارئ بمستشفى الأميري.. هل تسبب هذا الأمر في ازدحام؟

٭ نعم، تم تغيير مسار بوابة الطوارئ لعمل الجسر والنفق المتصل بالمبنى الرئيسي للمستشفى الأميري والازدحام ناتج عن ضيق الشوارع المحيطة بالمستشفى وهو خارج عن مسؤولية الوزارة او المستشفى، ولكن نقوم بفضل الله ثم بتعاون من رجال الداخلية بتسهيل الأمور وكذلك الإسراع بعملية إنهاء العمل بإذن الله ونقدر تعاون المراجعين والمرضى في هذا الأمر.

مواقف السيارات بالمستشفى قليلة جدا، هل هناك تحركات لتوسعتها؟ وكيف تتعاملون مع السيارات التي تقف في غير محلها وتسبب ازدحاما وعرقلة للسير؟

٭ كما قلت بالسابق هناك مشكلة نظرا لكثرة المناطق الجديدة التابعة للعاصمة وايضا الزيادة السكانية وحيز المستشفى ومحيطه المتكون من أراض مملوكة لأشخاص وعدم توافر اماكن بديلة، ولكن بإذن الله ستحل المشكلة في أقرب وقت وأيضا في حال توافر بديل ومشكلة هذه السيارات التي تسبب عرقلة حركة سيارات الإسعاف وفي حالات خطرة جدا وأيضا مرور المراجعين يتم الاتصال مباشرة مع وزارة الداخلية وتقوم بالتعامل المباشر سواء بالمخالفة او سحب السيارة.

من آن لآخر تتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن شكاوى مختلفة ضد المستشفى كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ وهل لديكم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الشكاوى؟

٭ للأسف ان اكثر هذه الصور او الفيديوهات لا أساس لها من الصحة او تمثل عدم دراية بالعمل او لأسباب شخصية وللأسف تخفي العمل والإنجاز للعاملين بالمستشفى وتؤدي الى عدم الثقة.

اما إذا كانت صحيحة فيتم العمل فورا على إنهائها ونشر ما نقوم به على مواقع التواصل الخاصة بالمستشفى الأميري، وكذلك مواقع التواصل الخاصة بوزارة الصحة ونرجو قبل نشر اي شيء التواصل معنا، فأبوابنا مفتوحة لتلقي الشكاوى والمساعدة ومحاسبة المقصرين، او ارسالها الى حساب التواصل الخاص بالمستشفى في «تويتر» و«انستغرام».

ما فكر وطموح مساعد مدير المستشفى الأميري ورئيس قسم الخدمات الفندقية لتطوير الإدارة والقسم؟

٭ هناك الكثير من الطموح، اولا كمساعد مدير أتمنى الانتهاء من البريد الورقي والعمل على الحاسب الآلي خاصة في الإجازات ومراقبة الدوام او الاذونات والمراسلات بين الأقسام والوزارة باستخدام الحاسب الآلي والعمل بالحكومة الإلكترونية ما ينظم العمل بالسرعة المطلوبة للتنفيذ وإتقان العمل.

ونحن متفائلون بوجود وزير الصحة د.جمال الحربي الذي توجد له بصمة في التطوير بما يساهم في رفع مستوى الوزارة عموما.

وبالنسبة لي كرئيس لقسم الخدمات الفندقية، ايضا متفائل كثيرا بوجود الوكيل المساعد د.محمود عبدالهادي، لتحقيق طموحي في أن يتم إعطاء مفتشي الخدمات الفندقية حقوقهم لأنهم لم يحصلوا على حقوقهم لمنع العدوى والتلوث، وارى انهم احق بذلك نظرا لطبيعة عملهم وأتمنى فتح دورة الخدمات الفندقية لوجود نقص بالكوادر، وذلك ايضا لعدم وجود مميزات لهذه المهنة.

وكذلك أتمنى اعطاء مفتشي الخدمات الفندقية صلاحيات أوسع وضبطية لمحاسبة اي فرد او شركة تلقي النفايات في محور المستشفيات والمراكز او الأجنحة وكذلك تغليظ المخالفات على المدخنين، وايضا رفع رواتب العمالة لرفع مستوى الخدمة.