محمد هلال الخالدي

ضمن أنشطتها الثقافية المعتادة، أقامت سفارة اليابان في البلاد ورشة عمل حول فن طي الورق الياباني المشهور باسم «أوريغامي»، بحضور الملحق الثقافي الياباني شنجي بانتاني وعدد كبير من شباب الكويت من محبي هذا الفن الجميل والثقافة اليابانية عموما.

وقال بانتاني إن السفارة تسعى للتعريف بأهم ملامح الثقافة اليابانية وتوفير فرصة لمحبيها من تعلمها وفهمها واكتساب المهارات المطلوبة لأدائها، مشيرا إلى تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية الأخرى مثل ورشة عمل في الخط الياباني «شودو» وكذلك أمسيات «الشاي الياباني» وأسابيع عرض مجموعة من الأفلام اليابانية المتميزة، إضافة لمسابقات اللغة اليابانية التي تحظى باهتمام عدد كبير من محبي الثقافة اليابانية في الكويت.

وأشاد بانتاني بالأجواء الثقافية في الكويت، وباقبال الشباب الكويتي وانفتاحه على ثقافات الشعوب الأخرى، وتواصلهم بما يعكس روح المحبة والتسامح والانفتاح لدى هذا الشعب الكريم.