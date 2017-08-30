الشركات الموردة: الزيادة منشؤها هلع المستهلكين وشركات الصيانة بسبب أخبار مغلوطة عن وقف إنتاج (R-22)

محاضر وضبطيات على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة التجارية دارين العلي

عقدت الهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والشركات المستوردة لوسيط التبريد (R-22) المستخدم في أجهزة التكييف المركزي (Package AC) المنتشرة في السكن الخاص والمباني الصغيرة، اجتماعا ثلاثيا أمس للاطلاع على أسباب الطفرة في اسعار هذا المنتج ومعرفة مبرراتها وكيفية السيطرة عليها بالسرعة الممكنة ومنع تكرارها في المستقبل، وذلك إدراكا لأهمية وحساسية أنظمة وأجهزة التكييف المنزلي في الكويت لكونها من أساسيات ومقومات الحياة للمواطنين والوافدين على حد سواء.

وحضر الاجتماع وزارة التجارة ممثلة بمدير إدارة الرقابة التجارية ناصر المطيري ورئيس فريق الطوارئ عيد الرشيدي، والشركات المشمولة بنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تتضمن وسيط التبريد (R-22) بناء على الاجتماع التحضيري الأول مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي لضمان التعاطي الموضوعي مع أزمة الأسعار.

واستعرضت أسماء العنزي من وحدة الأوزون في الهيئة نبذة عن مسار الأسعار في الأسواق العالمية وتكلفة استيراد تلك السلع من خلال البيانات المقيدة في وحدة الأوزون التابعة للهيئة العامة للبيئة، وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في الأسعار بالسوق الكويتي ليست مبررة.

كما قدمت ندي الدباشي من وحدة الأوزون نبذة عن المنهجية والإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة خلال مرحلة إنشاء نظام الحصص وتحديد اشتراطاته، وجاء في مقدمتها التزام الشركات الموردة بتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلي، وضمان الاتزان في الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانب آخر، أكد ممثلو الشركات الموردة ان الزيادة منشؤها هلع المستهلكين وشركات الصيانة نتيجة لانتشار أخبار مغلوطة بشأن عدم تداول أو وقف إنتاج وسيط التبريد (R-22)على المستوى العالمي، مما دفع شركات الصيانة نحو موجه شرائية غير مسبوقة استنزفت المخزون الخاص بفترة الصيف.

وكذلك استغلال بعض الشركات لتلك الموجة ومجاراتها للزيارة في الأسعار بل مشاركتها أحيانا في رفعها.

أما وزارة التجارة والصناعة، فقد شدد ممثلاها في الاجتماع على رفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار، ونقلا تحذير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة من المشاركة في رفع الأسعار، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل أي ظروف استثنائية، وترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار. كما شددا على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.

وحذرا من ان مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وستتم إحالتهم إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون، وذلك من خلال رصد الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، مشيرين إلى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمتابعة أسعار السلع، كما أوضحا ان الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط رقم 135 في حال وجود زيادات في الأسعار، وأكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.

من جهتهم، أكد ممثلو الهيئة العامة للبيئة صدور تعليمات من مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية - وفق قانون البيئة - على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أرباح محددة مسبقا.

وفي نهاية الاجتماع أكدت الشركات التزامها بكل مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة. واتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا للاسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلو غراما، والعمل من أجل العودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها قبل الطفرة أي في مدى 22 إلى 24 دينارا للاسطوانة الكبيرة.

من جهتها، طمأنت الهيئة العامة للبيئة، على لسان المسؤول الوطني للأوزون م.يعقوب المعتوق المواطنين بأن استخدام وسيط التبريد (R-22) مازال مسموحا وتصنيعه لايزال مستمرا، وان الوحدة الوطنية للأوزون تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لحفظ الكميات المخصصة للسوق المحلي، من دون إخلال الكويت بالتزاماتها البيئية المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.