اتفقت جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على مزيد من التنسيق والتعاون في القضايا ذات الطبيعة المهنية.

جاء ذلك خلال ختام اجتماع عقده رئيس الجمعية م.فيصل العتل مع رئيس الاتحاد م.بدر السلمان، بحضور كل من أمين الصندوق م.علي الفيلكاوي وأمين السر م.فهد العتيبي وعضو مجلس إدارة الاتحاد م.حمود الزعبي.

وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل، ان الجمعية تنظر الى الاتحاد وجهوده نظرة تقدير واحترام، متوجها بالشكر الى رئيس الاتحاد على تعاونه، لافتا الى أنه قد تم الاتفاق على التعاون والشراكة في مجموعة من المشاريع المستقبلية، حيث ستشترك الجمعية في الملتقى الأول للخدمات الاستشارية في المشاريع الحكومية نحو الاحترافية والشفافية والذي سيعقد برعاية سمو رئيس الوزراء خلال الفترة من 17 الى 19 سبتمبر.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد م.بدر السلمان ان جهود الجمعية والاتحاد تكمل بعضهما البعض للارتقاء بالأداء المهني والدفاع عن أعضاء الاتحاد والجمعية معا وتحقيق مكتسباتهم، لافتا الى أننا سنعمل مع زملائنا في الجمعية لمحاربة الشهادات المزورة ووضع آلية لاعتماد المهندسين العاملين في الكويت بما يحقق الارتقاء بالمهنة الهندسية، لافتا الى الاتفاق على وضع آليات لتأهيل المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية والتمثيل للجمعية والاتحاد في اللجان التي تخدم مشاريع التنمية في البلاد وتسعى الدولة الى وجود متخصصين فيها.

وأكد السلمان على تنظيم العديد من المشاريع المستقبلية التي ترسخ مكتسباتنا كمهندسين وتحقق المصلحة للبلاد وخاصة في حماية سوق العمل المهني الهندسي.