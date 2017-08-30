مجلس الوزراء: لا مساس بحقوق المواطنين وجهود الصبيح إيجابية ومخلصة ومتميزة وإصلاحية ونؤازرها تحقيقاً للمصلحة العامة



الصبيح: تعيين العاملين من الجنسيات غير الكويتية يتم وفق قانون الخدمة المدنية

أولوية التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات

إزالة العوائق من مشروعي مدينة سعد العبدالله وجنوب المطلاع

لا تعديل على تشكيل مجلس الخدمة المدنية .



الشيخ تمام الأحمد وكيل مساعد في الديوان الأميري



مريم بندق

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مترئسا الاجتماع بحضور الشيخ صباح الخالد والشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح وأنس الصالح

في خطوة جوهرية تترجم تمسك مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بنهج الإصلاح، وفي سابقة تحدث لأول مرة وقبل تقديم الاستجواب رسميا تضمن البيان الرسمي لمجلس الوزراء بعد اجتماعه أمس تأييدا مباشرا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي لوّح أكثر من نائب باستجوابها.

ووصف البيان جهود وزيرة الشؤون بأنها «إصلاحية وإيجابية ومخلصة ويؤازرها مجلس الوزراء في جهودها التي تهدف الى المصلحة العامة». جاء ذلك بعد اطمئنان المجلس الى سلامة القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بتعيينات الوافدين والتي جاءت في أضيق الحدود وللمصلحة العامة، والتيقن من عدم المساس بالحقوق الوظيفية للمواطنين.

ونص البيان: يُشيد المجلس بالجهود المخلصة وبالدور الإيجابي الذي تقوم به وزيرة الشؤون على رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها»، مؤكدا مؤازرتها ودعمها لمواصلة جهودها المتميزة في عملها لخدمة الوطن والمواطنين.

وعلمت «الأنباء» أنه لا تعديل على مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية.

واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الشيخ تمام مشعل عبدالله الأحمد وكيل مساعد في الديوان الأميري.

هذا، وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وجود توافق حكومي ـ نيابي على 10 مشاريع قوانين وقضايا ستكون لها أولوية في دور الانعقاد الجديد.

وقالت المصادر: هناك توافق على إقرار قانون تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية، خصوصا إذا تم الاتفاق على أعدادهم لتطبيقه فيما تبقى من مدة قبل نهاية العام، وقانون الجامعات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن هناك توافقا أيضا على إقرار قانون حماية الطفل، وقانون العمل الخيري وجمع التبرعات، إضافة الى تعديلات قوانين مكافحة الفساد، والمساعدات العامة، وتعديل قانون الجيش لقبول البدون وغير الكويتيين.

وبشأن بصمة المعلمين، قالت المصادر: نؤكد مجددا أن مجلس الخدمة المدنية لا يرى أي سبب يدعو الى استثناء المعلمين من البصمة، فالمعلم الذي هو قدوة للشباب نرى أنه أول فئة تؤيد تطبيق بصمة الحضور والانصراف.

واستطردت: لدينا عمل كبير لرفع الإيقاف الرياضي وإنجاز قضايا الشباب وتعديلات وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعتبر من اهم القضايا التي يتم التنسيق حولها الآن.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الخالد بما يلي: رفع سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز والشعب الكويتي بالخير والرفعة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الأسبوع الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وبحث تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون في مجالات النفط والاستثمار والبنى التحتية والمجالات الاقتصادية، وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية الطيبة لهذه الزيارة، مؤكدا ثقته في أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور في المستقبل وفي مختلف الميادين.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير والتي أشاد فيها بالدور القيادي البارز لسموه في مجال العمل الإنساني، مؤكدا دعم الوساطة الخيرة التي يقوم بها سموه لحل الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معبرا عن الامتنان لجهود الكويت فيما يخص جميع القضايا السياسية والإنسانية، كما تم استعراض سبل دعم أوجه التعاون القائم بين الكويت مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات التابعة لها وكذلك التطورات التي تشهدها المنطقة ومن أبرزها الوضع في سورية واليمن، وقد أثنى المجلس على جهود الأمين العام للأمم المتحدة في دعم تحقيق الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات على جميع الأصعدة.

وشرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للمجلس أيضا نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إطار جولة له في دول المنطقة وفحوى اللقاءات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية وبحث التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك والتي أكد خلالها على دعم حكومته للجهود التي تبذلها الكويت لحل الأزمة الخليجية وتخفيف التوتر في المنطقة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون والتي تم خلالها بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، فقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية التركية مؤخرا وفحوى المحادثات التي أجراها مع نظيره وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية تركيا والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات العسكرية بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر أيضا، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول ما يثار بشأن تعيينات ومكافآت بعض العاملين في الجهات الحكومية المختلفة من غير الكويتيين واختلال التركيبة السكانية حيث أوضحت للمجلس أن تعيين العاملين من الجنسيات غير الكويتية بالكويت يتم وفق قانون الخدمة المدنية واللوائح المعمول بها في هذا الشأن والذي يمنح الأولوية في التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مؤكدة أن هذا موضع التزام من الجميع كما أكدت على سلامة الإجراءات التي تتخذها في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الخاضعة لإشرافها والتي تستهدف المصلحة العامة في المقام الأول.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقريرين الدوريين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول إزالة بعض العوائق من مشروع مدينة سعد العبد الله الإسكاني ومشروع جنوب المطلاع الإسكاني.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن متابعة البرنامج الإنشائي وسير العمل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (ابريل ومايو ويونيو 2017).