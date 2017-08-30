رفع الكاتب والأديب هاني النبهان أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد راجيا من الله أن يمدهما بتوفيقه. ولشعب كويتنا الحبيبة أزف أرق التهاني العاطرات الزاكيات.

وقال النبهان: انتهز هذه المناسبة السعيدة وأدعو نفسي وأدعوهم بقلب مليء بالمحبة أن يجعلوا هذا العيد المبارك فرصة لمد الأيادي والتقاء القلوب.

واضاف: ان العيد لا يكون عيدا إلا بإشاعة الفرح والتسامح والصفح والمحبة، فهو يوم عظيم تتلاشى به كل الخصومات، لذا فعلينا أن نحافظ على عظمة هذا اليوم المبارك بفتح صفحة جديدة مع كل من أساء لنا أو أسأنا له نحن، فهذا عيد السلام فعلينا أن نعيشه ونبدأه بالسلام، وما نحن سوى ذكرى عابرة ستبقى تتداولها للأجيال، فلنكن ذكرى طيبة ولنصنع بكفوفنا بوادر البسمة على شفاهنا.

وختاما، أرجو من الله بأن يحفظ كويتنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الأمن والاستقرار لكل ديار الإسلام إنه قريب مجيب.