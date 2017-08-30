القاهرة ـ هناء السيد

أعلن مدير ادارة الثقافة بجامعة الدول العربية د.محمد الهاجري عن عقد ندوة «التطرف واثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي» وذلك خلال الاسبوع الاول من ديسمبر 2017 بقاعة مؤتمرات الازهر، مشيرا الى انه ستتم اضافة محور للشباب وكذلك محور حول دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الارهاب والتطرف الفكري جاء ذلك في ختام الاجتماع التنسيقي الثاني الذي نظمته الامانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية ـ إدارة الثقافة مع مؤسسة الازهر الشريف لانعقاد ندوة «التطرف واثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي»، وبمشاركة ممثلين من البرلمان العربي ومنظمة الاسيسكو ومن الدول العربية: فلسطين، لبنان، وجيبوتي.

واضاف الهاجري انه تم الاتفاق على تجميع الاسماء المرشحة من قبل الامانة العامة والازهر ويتم اختيار النخبة منها لتقديم محاور وادارة جلسات الندوة، على ان تتسم هذه الشخصيات بالوسطية والاعتدال، على ان تتم مراجعة الاوراق المقدمة للندوة، وان تدار الندوة في اطار فني وعلمي وليس في اطار سياسي.

وتم التأكيد على ضرورة القاء الضوء في الندوة على الدول التي نالت من الارهاب والتطرف الفكري.

وطلب ممثل دولة فلسطين وضع محور حول «الارهاب وتأثيره على القدس والاماكن المقدسة في فلسطين».

وتم تحديد يوم 2 اكتوبر المقبل لعقد الاجتماع التنسيقي الثالث بين جامعة الدول العربية ومؤسسة الأزهر الشريف، لتحديد الاجراءات اللازمة لتوجيه الدعوات لانعقاد الندوة في الموعد المحدد.

كما نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية ـ إدارة الثقافة) الاجتماع الثالث للجنة الخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

شارك في الاجتماع الخبراء والمتخصصون في مجال اللغة العربية من الجهات المعنية في الدول العربية وممثل عن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، وممثل عن البرلمان العربي، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن.

ترأس الاجتماع د.محمد الهاجري، واستعرض بنود جدول اعمال الاجتماع على السادة اعضاء اللجنة، وطلب منهم الاطلاع على مشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية.

وقد أوصت اللجنة بالعديد من التوصيات منها: الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرض مشروع الاستراتيجية بعد اضافة ملاحظات الامين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة، ومخاطبة البرلمان العربي العمل على توجيه خطاب للبرلمانات العربية لوضع قوانين لحماية اللغة العربية، والتأكيد على ان تتناول الاستراتيجية موضوع «دور اللغة العربية في التصدي للتطرف الفكري والارهاب»، والطلب من الدول الاعضاء وضع مدقق لغوي في الجهات التي تتعامل مع الجمهور حفاظا على السياسات اللغوية والهوية العربية.