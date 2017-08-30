عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس في مكتبه بوزارة التعليم العالي امس وفدا من شبكة «يا كويت» التعليمية لمناقشة قضاياهم التربوية ولدعم جهودهم في خدمة المعلم.

وأثنى الفارس على جهود ومبادرات الشبكة التطوعية وهم كوادر وطنية تهتم بقضايا الميدان التربوي على رأسها ما يتعلق بالمعلم.

وأكد الفارس على دور الشبكة في دعم تدريب المعلمين والإجابة عن استفساراتهم بخصوص المناهج الوطنية الجديدة مثمنا جهودهم التطوعية ككوادر وطنية في خدمة المعلم.

إلى ذلك، يلملم اليوم الاربعاء المعلمون المنتدبون في مكاتب القيادات التربوية اوراقهم استعدادا للعودة الى مدارسهم ومباشرة اعمالهم بعد عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك تنفيذا لقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الذي ألغى قرارات ندب جميع المنتدبين من المعلمين في مكاتب القيادات التربوية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن هناك عددا من القيادات في الوزارة تعمل على استثناء بعض المنتدبين لديها غير ان جميع المحاولات باءت بالفشل، مشيرة الى ان الوزير الفارس تعامل مع الجميع بمسطرة واحدة واكد انه لا استثناء لأحد وان المعلم موقعه الحقيقي هو المدرسة.

وبيّنت المصادر ان من يرغب بالاستمرار في الانتداب عليه أن يتخلى عن الكادر.

من جانب آخر، تستعد منطقة حولي التعليمية لاستقبال 45114 طالبا وطالبة للفصل الأول من العام الدراسي الجديد. وأكد مدير المنطقة منصور الظفيري على أهمية تضافر الجهود المبذولة لتذليل أي معوقات لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية في مقار عملهم في 114 مدرسة موزعين على 26 رياض أطفال تشمل 228 فصلا دراسيا وتضم على 4727 طفلا، و37 مدرسة مكونة من 479 فصلا دراسيا للمرحلة الابتدائية وتضم 11766 طالبا وطالبة.

وقال الظفيري في تصريح صحافي إن المرحلة المتوسطة بلغ عدد مدارسها 31 مدرسة تضم 686 فصلا دراسيا وتستقبل 17413 طالبا وطالبة، و20 مدرسة للمرحلة الثانوية تحتوي على 474 فصلا دراسيا وتضم 11208 طلاب وطالبات.

وأعطى الظفيري توجيهاته للمعنيين بالمنطقة لتذليل أي صعوبات تواجه بداية العام الدراسي بشكل عام، ولاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب بشكل خاص، عن طريق أخذ جميع التدابير والإجراءات المتبعة حيال ذلك.

من جانب آخر اعتمد الظفيري كلا من ثانوية ماريا القبطية وروضة الوسم كمراكز لدورة المعلمين الجدد والتي ستبدأ في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه قد تم الإيعاز للتواجيه الفنية والإدارات المعنية في إعداد محتوى المادة المقدمة للمتدربين البالغ عددهم 217 معلما ومعلمة، كان لرياض الأطفال منهم 12 معلمة، ونصيب كل من المرحلة الإبتدائية 69 معلما ومعلمة والمرحلة المتوسطة 83 معلما ومعلمة، والمرحلة الثانوية ما يقارب 52 معلما ومعلمة، وسينضمون إلى زملائهم المعلمين والمعلمات البالغ عددهم 8449 في منطقة حولي التعليمية.

وذكر الظفيري أنه جار العمل على تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية من الهيئة التعليمية، وذلك بعد ورود قراراتها من الجهات المعنية في الوزارة، بالإضافة إلى تسكين الشواغر في الهيئة التعليمية، الذي سيتم من خلال عملية النقل الداخلي والخارجي حسب الضوابط والنظم المتبعة في ذلك، ولا توجد نواقص تعيق بداية العام الدراسي في هذا الجانب وكذلك في الهيئة الادارية بالمدارس.