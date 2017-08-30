بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الوزارة لن تتوانى في توفير كل ما يساند المزارع في عمله خاصة انه يقوم بعمل وطني كبير في المحافظة على الأمن الغذائي ويستحق أن تسانده جميع الجهات الحكومية والأهلية أيضا ليستمر في الزراعة.

وقال حمادة في تصريح صحافي على هامش استقباله وفدا من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ضم رئيس مجلس الإدارة براك الصبيح ونائب الرئيس عبدالله الدماك ونائب المدير العام بالاتحاد بدر الجفران إن اللقاء كان للتباحث والتشاور في بعض القضايا المتعلقة بالمواقع المخصصة للاتحاد، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتجديد تلك المواقع مستعرضين أهمية هذه المواقع بالنسبة للمزارعين بالإضافة لتبادل الآراء مع رئيس الاتحاد والوفد الذي أثنوا على أهمية المواقع ورؤيتهم لتطوير المواقع بشكل يخدم المستفيدين من القطاع الزراعي أحد القطاعات المهمة في الدولة.

وأكد حمادة انه على أتم الاستعداد للتعاون مع الاتحاد في سبيل إزالة كل العقبات والمعوقات المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من توقيع عقود المواقع المذكورة.

وعن موعد تجديد هذه العقود أوضح حمادة أنه في البداية لابد أن يعرض الأمر على هيئة الشراكة وفق القانون 116 ليتم البت فيه، وينقل فيما بعد إلى وزارة المالية (قطاع أملاك الدولة)، وذلك ليتسنى التعامل مع العقود بناء على قانون 105.

بدوره، أثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح على ما أبداه وكيل وزارة المالية من حرص على التعاون مع مجلس إدارة الاتحاد بكل ما يخدم القطاع الزراعي ويساهم في تطوير مواقع التسويق وتجديد عقود المواقع وفقا للقانون 105 لسنة 1980 المادة 17 بشأن العقود المبرمة بين وزارة المالية والاتحاد.

وشدد الصبيح على أن مجلس الإدارة لن يتوانى في مد جسور التعاون مع كل الجهات الحكومية لخدمة المزارع وتطوير القطاع الزراعي بهدف بلوغ ما يصبو إليه الجميع في سلم الأمن الغذائي، متمنيا أن يشهد الموسم الزراعي المقبل وفرة بالإنتاج دون عوائق وتعاون مثمر مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله الدماك على أهمية التعاون بين مجلس الإدارة وكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي النباتي، مشيدا بما لمسه الوفد من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة من تفهم لمطالب الاتحاد فيما يتعلق بالمواقع والذي أكد حرصه واستعداده التام لمساندة المزارعين وإزالة أي عوائق تحد من تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدماك ان الاتحاد لن يتوانى في التعاون مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الزراعي لتوفير كل ما يساند المزارع ويخفف عن كاهله الأعباء ويساعده في تصريف إنتاجه وفق أساليب التسويق الحديثة والمتطورة.

وفي الختام، توجه بالشكر والتقدير لوكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين على تفهمهم لمطالب إخوانهم المزارعين.