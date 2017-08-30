300م2 مساحة شاشة العرض في «آي ماكس» والنظام الصوتي العالي يحتوي على 12 قناة صوتية

محمد راتب

قال مدير سينما آي ماكس في المركز العلمي عبدالله الشتيل: إن افتتاح سينما اي ماكس بتقنية الليزر يأتي في إطار مواكبة المركز لأحدث ما توصلت له تقنيات العرض، حيث جرى استبدال نظام العرض التقليدي (البكرات) بأحدث انظمة العرض السينمائي في العالم القائمة على العرض بالليزر.

وأوضح الشتيل، في تصريح صحافي على هامش حفل افتتاح السينما بحضور د.عدنان شهاب مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي الرشيد والمدير العام والرئيس التنفيذي للمركز رنا النيباري، أن النظام الجديد هو الاول من نوعه في الكويت يقدم صورة سينمائية عالية الصفاء والنقاوة، ويتكون من جهازين للعرض بتقنية 4k لكل جهاز تم تصميمه خصيصا للعرض على شاشات آي ماكس العملاقة.

وأشار إلى ان شاشة العرض في آي ماكس تبلغ مساحتها 300م2، كما جرى تطوير النظام الصوتي العالي إلى نظام يحتوي على 12 قناة صوتية، تغمر المشاهد عبر سماعات تحيط به من جميع الجهات ما يعزز التجربة السينمائية الفريدة من نوعها.

ودعا الشتيل الحضور إلى تجربة تقنية نظام العرض بالليزر من خلال مشاهدة فيلم «الحلم الكبير» ثلاثي الابعاد، وهو اول فيلم يتم انتاجه لسينما اي ماكس بتقنية الليزر للشاشات العملاقة ويسلط الضوء على إبداعات البشرية وراء الاعاجيب الهندسية، ويظهر كيف يتخطى المهندسون حدود الابتكار بطرق مدهشة وغير متوقعة لخلق حياة افضل ومستقبل اكثر استقامة للناس من خلال عرض قصص ملهمة حول طموح الإنسان وشغفه وإبداعه، مبينا ان الفيلم سيغير من طريقتنا في التفكير بشأن الهندسة من سور الصين العظيم واطول مباني العالم إلى الروبوت تحت الماء والسيارات الشمسية والمدن الذكية.

وتقدم الشتيل بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لرعايتها الكريمة لسينما آي ماكس بتقنية الليزر ودعمها الدائم لرسالة وانشطة المركز العلمي ورعايتها لمشروع توسعة المركز العلمي الذي سيبدأ العمل على تنفيذه قريبا بالإضافة إلى رعايتها للمعروضات العلمية في الواجهة البحرية للمركز.