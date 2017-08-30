عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي د.ميثم حسين عن افتتاح العيادات الخارجية الجديدة في المبنى الجديد ، مشيرا الى انها جاهزة لاستقبال المرضى المصابين بأمراض الدم والسرطان والخلايا الجذعية.

وذكر في تصريح صحافي بأن افتتاح العيادات الخارجية يأتي ضمن المرحلة الاولى من الخطة التشغيلية للمستشفى والذي تم افتتاحه في يونيو ٢٠١٧ وتشمل بالإضافة الى تشغيل العيادات الخارجية تشغيل وحدة فصد الدم والتشغيل الجزئي لجناح الرعاية النهارية والعلاج الكيماوي والتي سوف تخدم مرضى سرطان الدم.

وذكر انه سيتم افتتاح أيضا وحدة التعليم والتي تشمل قاعة للمحاضرات وخدمات متكاملة، مشيرا الى تميز العيادات الخارجية بمنطقة انتظار كبيرة صممت لتناسب الفئات العمرية المختلفة التي يستقبلها المستشفى والتي تشمل فئة الأطفال واليافعين حتى 16 عاما، بالإضافة الى منطقة استقبال بتصميم فني مميز وخدمة تتبع الأطفال وعيادات منفصلة لمرضى زراعة الخلايا الجذعية وغرفة عزل تمكن الأطباء من فحص الحالات التي قد تصاب بأمراض موسمية او معدية دون تأثر بقية العيادات والمرضى.

وتشمل العيادات صيدلية داخل العيادات تمكن المريض من صرف دواءه بصورة سلسة وتضمن تواصل الصيدلي مع الهيئة التمريضية والطبية بشكل مباشر.

وبين ان تشغيل العيادات الخارجية أتاح للمستشفى تنفيذ خطة توسعة وحدة استقبال الطوارئ والتي سوف تشمل غرفة منفصلة للفحص المبدئي والسريري وغرفة للإنعاش والعلاج وأربع غرف للملاحظة تضمن خصوصية المرضى منها غرفة للعزل ومنطقة انتظار.

وبفضل هذه التوسعة فإنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للملاحظة الى الضعف بالإضافة الى ان وجود غرف خاصة للملاحظة تضمن خصوصية الفئة العمرية للمرضى.



واكد على ان مرضى سرطان الدم والاورام سيتمكنون من تلقي العلاج الكيماوي في جناح الرعاية النهارية والعلاج الكيماوي والمجهز بتأثيث يتناسب مع راحة المرضى وذويهم في وجود فريق من الأطباء والممرضين وخدمة الصيدلية الاكلينيكية.



وختم الدكتور ميثم حسين تصريحه بأن افتتاح جناحي العيادات الخارجية والرعاية النهارية ووحدة استقبال الحالات الطارئة يأتي ضمن خطة وضعتها الإدارة لتقديم رعاية صحية تخصصية للأطفال المصابين بأمراض وسرطان الدم وهي الفئات التي انشئ المستشفى لرعايتها وتقديم الرعاية الصحية لها، حيث تولي وزارة الصحة أهمية كبيرة لمرضى السرطان متقدما بالشكر من جميع الأطباء والممرضين والفنيين والاداريين الذين ساهموا في وضع الخطة التشغيلية للمستشفى مثمنا دعم إدارة منطقة الصباح الطبية التخصصية في دعم المستشفى لتحقيق رؤيته لتقديم خدمات تخصصية متميزة.