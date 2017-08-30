انخفض سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ48.28 دولار أمريكي مقابل

48.68 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار نفط الخام في تعاملات أمس الثلاثاء أكثر من 1.5 في المئة في ظل توقف أكثر من 16 في المئة من طاقة التكرير في الولايات المتحدة بعد أن ضرب إعصار مركز صناعة النفط هناك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 62 سنتا لتصل إلى مستوى45.95 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر فانخفضت بنحو 20 سنتا لتصل إلى مستوى51.69 دولار للبرميل.