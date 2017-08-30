توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية في بعض مناطق البلاد في هذه الفترة خصوصا على المناطق الساحلية وتكون الفرصة مهيأة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق لاسيما الساحلية.



وأرجع رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء السبب الرئيسي لذلك إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا.



وقال البلوشي إن الطقس غدا الخميس سيكون حارا ورطبا نسبيا نهارا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (44 - 46) درجة مئوية.



وأضاف أن الطقس ليل غد يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية وتقل الرطوبة تدريجيا آخر الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين (8 و 26) كلم/ساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (25 - 30) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاع الموج ما بين (1 - 4) أقدام عموما.



وعن حالة الطقس الجمعة (أول أيام عيد الأضحى المبارك) ذكر أنه يكون نهارا حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح فى بداية النهار متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين (8 و 28) كلم/ساعة آخر النهار وتزداد معها الرطوبة تدريجيا.



وبين أن الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين (43 و 45) درجة مئوية أما ليلا فتقل الرطوبة تدريجيا بعد منتصف الليل وتقل الحرارة الصغرى ليكون الطقس معتدلا ليلا لتحول الرياح إلى جنوبية غربية والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (25 - 30) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين (1 -4) أقدام عموما.

وعن يوم السبت المقبل (ثاني أيام العيد) لفت البلوشي إلى أن الطقس نهارا يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين (10 - 32) كلم/ساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين (42 - 45) درجة مئوية.

وقال إن الرطوبة النسبية تقل تدريجيا بعد منتصف ليل السبت وتقل الحرارة الصغرى ليكون الطقس معتدلا آخر الليل لتحول الرياح إلى جنوبية غربية والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (24 - 30) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين (1 -4) أقدام عموما.

وعن يوم الأحد (ثالث أيام العيد) أفاد البلوشي بأن الطقس نهارا يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين (10 - 32) كلم/ساعة.

وذكر أن الحرارة العظمى المتوقعة الأحد تكون ما بين (42 - 45) درجة مئوية أما ليلا فتقل الرطوبة النسبية تدريجيا بعد منتصف الليل وتقل الحرارة الصغرى ليكون الطقس معتدلا آخر الليل لتحول الرياح إلى جنوبية غربية والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (24 - 30) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين (1 -4) أقدام عموما.