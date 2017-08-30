هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك.

ونقل الديوان الأميري إلى «الأخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان».

وأضاف «كما يهنئ سموه الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة ويضرع إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام، وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار».