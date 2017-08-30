أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 35ر7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6892 نقطةو79ر1 نقطة للوزني و 72ر6 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8ر16 مليون دينار كويتي (نحو 7ر55 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر84 مليون سهم تمت عبر 3171 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(الامتياز) و(بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(المباني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وطنية م ب) و(الخليجي) و(اولى تكافل) و(الاثمار) و(اكتتاب) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.