موسى أبو طفرة

صدر مرسوم أميري رقم 214 بتعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

وجاء فيه :

- بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هــ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي :



مادة أولى



يُعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من :-

1- دلال رجب علي رجب .

2- أحمد محمد ختلان العنزي .

3- علي عبد الرسول منصور القطان .

4- علي عبد الرحيم عباس الفارسي .



